Названы победители конкурса студенческих проектов ГУУ и «Лаборатории ИПИ»

30 апреля завершился конкурс студенческих бизнес-проектов, реализованный на платформе BusinessChain и организованный совместно ГУУ и компанией «Лаборатория ИПИ» (ИПИ-лаб). Несколько десятков проектов были оцифрованы и прошли отбор по методологии, разработанной в ИПИ-лаб.

По итогам конкурса было отобрано 3 лучших бизнес-решения, разработчики каждого из которых получили приз по 30 тыс. рублей. Первое место получило приложение MESTO, которое в жанре квеста познакомит своего пользователя с интересными, ранее незнакомыми местами в городе. Второе место досталось проекту G&G, который занимается обучением подростков профессии будущего по индивидуальной траектории.

Бизнес-проект под брендом Strela swim, занявший третьей место, ставит своей целью обучить более 100 тысяч человек плаванию, используя свою уникальную методику.

Благодаря платформе Make.Event, входящей в экосистему ИПИ-лаб, за проекты могли голосовать сами студенты вуза. Приз зрительских симпатий достался приложению SUM Life, который должен собирать информацию об интересных проектах университета. Команда данного решения также была отмечена премией 20 тысяч рублей.

Проект ComboTaxi получил специальный приз от компании ИПИ-лаб за лучший видеоролик о своем бизнес-решении. Концепция ComboTaxi представляет собой мобильное приложение, объединяющее агрегаторов такси, действующих на территории Москвы, для предоставления клиенту выбора наиболее выгодной поездки.

Благодаря формату организации конкурса и it-платформам ИПИ-лаб, студенты смогли презентовать свои бизнес-проекты, одновременно вовлекая новых участников в свою команду. Сформулированная по итогам этого конкурса цифровая среда становится полноценной проектной платформой для университета. Следующий этап – вовлечение всех студентов и преподавателей ГУУ в цифровую инфраструктуру для формирования проектного университета нового поколения «Университет 3.0».

Все это позволит капитализировать образовательные, научные и технологические работы как студентов, так и всего вуза, а также выводить их на рынки с минимальными затратами как по срокам, так и по ресурсам.

Справка о ГУУ:

Государственный университет управления на протяжении столетия уверенно держит позиции лидера управленческого образования в России. В ГУУ обучаются более 12 тысяч студентов по 14 направлениям бакалаврской подготовки, 11 направлениям магистерской подготовки и аспиранты по 8 научным специальностям.

В состав университета входят 7 учебных институтов, которые объединяют более 40 кафедр и научно-исследовательских подразделений. Ежегодно в ГУУ проходят переподготовку и повышают квалификацию около 4 тысяч специалистов и руководителей предприятий. За годы своего существования вуз подготовил более 100 тысяч высококвалифицированных управленцев для различных отраслей экономики.

Государственный университет управления – это сформированный многоуровневый научно-учебный комплекс. Он по праву считается основателем управленческого образования в стране. Ему заслуженно принадлежит приоритет не только в открытии, но и в дальнейшем развитии подготовки управленческих кадров для нужд экономики страны. ГУУ – один из системообразующих вузов страны.

Справка о Лаборатории ИПИ:

Компания «Лаборатория институционального проектного инжиниринга», г. Санкт-Петербург (ipe-lab.com), – первая организация в России (с 2012 года), которая начала заниматься изучением и прикладными разработками в области преобразующих инвестиций (Impact investing). Преобразующие инвестиции, в отличие от венчурных, совершаются с целью создания измеримого, общественно или экологически полезного воздействия. Основные направления деятельности и проекты компании сегодня – прикладные исследования в области социологии и экономики, формирование экспертного сообщества. В компании были созданы несколько it-платформ, позволяющих формировать цифровые экосистемы:

BusinessChain.io – позволяет прозрачно и в соответствии с верифицированными стандартами управлять инвестициями.

Beehive.team – платформа, которая формирует модели компетенций для любой профессиональной области, а также собирать проектные команды и оценивать их соответствие инвестиционной стадии проекта.

Make.events – площадка для организации мероприятий, автоматизирующая весь процесс, которая позволяет формировать сообщества и управлять ими.