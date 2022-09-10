Названы проекты, вошедшие в шорт-лист архитектурной премии АРХИWOOD-2022

Экспертный совет архитектурной премии АРХИWOOD-2022 провел заседание для формирования и объявления шорт-листа. Мероприятие состоялось в шоу-руме на «Красном Октябре» 30 августа. Премия проводится уже в 13-й раз, и в этом году заявки на участие подали создатели 181 проекта. Как отметили эксперты, все представленные на премию проекты очень разные, один другого интереснее.

В шорт-лист главной номинации «Загородный дом» включено 11 домов. Среди них оригинальностью отличаются Yaratam House Петра Сафиуллина (скругленные углы, круглые окна), SWIDOM (большие террасы обнимают стеклянную гостиную) от MAParchitects, летящий над склоном дом Антона Архипова (калифорнийская вилла Нойтры, но только в дереве, черного цвета и очень маленькая) и, конечно, остальные проекты.

В номинации «Общественное сооружение» в финал вышли центр гостеприимства «Кудыкина гора» бюро Megabudka (авторы смело позиционируют его как образец «нового русского стиля»), парк Веретьево Александра Бродского (множество элегических будочек и сарайчиков, тонко вмонтированных в лесной ландшафт) и ряд других.

В номинации «Арт-объект» – громкие имена. Это «Таймырский гиперболоид» Ильи Мукосея из Дудинки, «Мавзолей мечты» Тотан Кузебаева из Николы-Ленивца, «Открытая башня» Андрея Асса и Влада Савинкина и другие.

В номинации «Дизайн среды» привлекают внимание «Маяк Достоевского» на сопке в Мурманске, входная арка на завод «Обло», прогулочное кольцо «Моховые горы». В номинации «Малый объект» за премию поборются 4 объекта, среди них: Дом отшельника» Анвара Гарипова, домики для чтения Алексея Луки и две бани (в Подмосковье и в Сортавале). Три финалиста – в номинации «Реставрация», фаворитом представляется Варваринская церковь 1656 года. В номинации «Интерьер» – очень мощные работы, среди которых фанерная квартира «Парда-Дивар» АБ ХОРА и квартира Levels Алексея Розенберга.