«Не набивайте желудок» — владелец сибирской бани «Пар-Парок Алексей Бусов рассказал о правилах посещения бани

В материале газеты Метро владелец сибирской бани «Пар-Парок» Алексей Бусов поделился тем, как правильно париться и какую пользу и вред может принести баня.

Первое, что нужно иметь в виду, планируя отдых в бане, — нет ли в вашем организме воспаления. Если же оно присутствует, то баня противопоказана, нужно дождаться выздоровления.

«Заболеть в самой бане невозможно: вы либо уже были в процессе заболевания перед баней, либо вас охватило после. После парения иммунитет сильно падает, и нужно сначала хорошо остыть, прежде чем выходить на улицу, — рассказал Metro эксперт по банному делу и владелец сибирской бани «Пар-Парок» Алексей Бусов. — Также стоит помнить, что парение — это серьёзная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, поэтому людям с проблемами сердца и давлением в баню ходить не рекомендуется или делать это только с позволения врача».

Многие совмещают поход в парилку с застольем, однако на деле ничего хорошего это не сулит.

«Никогда не ходите в баню с полным желудком, потому что ваш организм будет занят только перевариванием пищи и тратить много энергии на это. Во-первых, вам будет тяжело при высоких температурах, потому что идёт процесс пищеварения, а во-вторых, когда вы находитесь в бане, кожа нагревается и к ней приливает кровь, потому что прогрев воспринимается организмом как опасность. Соответственно, пока идёт пищеварительный процесс, кровь не может полноценно заниматься кожей, так как уже занята желудком, — обратил внимание эксперт. — А если вы пришли париться на почти голодный желудок, съев перед этим фрукты, например, и выпив травяного чая, то картина будет иной. Кровообращение будет именно таким, каким и должно быть в бане — направленным на регенерацию клеток кожи, которая подвергается тепловому воздействию. То есть открываются поры, выходят шлаки — и происходит обновление».

«В баню надо ходить регулярно, чтобы выработать привычку. Не стоит сразу париться по несколько часов, с непривычки организм может вам отомстить плохим самочувствием и проблемами, которых у вас никогда не было.» — Алексей Бусов.

Принято считать, что баня повышает иммунитет и закаляет организм. Но какой у этого механизм действия?

«Во время самого парения иммунитет падает, но, когда вы ложитесь спать, организм начинает усиленно восстанавливаться. Этот процесс можно сравнить с лечебным принятием яда перуанской лягушки (терапия «Камбо» – Прим. Ред.): когда вы его принимаете, он вас отравляет, но организм начинает усиленно бороться с ним, обновляется и становится сильнее. Поэтому советую ходить в баню вечером, чтобы потом прийти домой и лечь спать», – сказал эксперт.

Что нужно для комфортного парения: