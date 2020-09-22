Не только счеты: в чем суть ментальной арифметики

Ментальная арифметика – популярный предмет дополнительного обучения детей. В ее основе лежит технология вычислений на специальных счетах – абакусе, подчиненная определенным правилам. Ее история насчитывает уже не одну сотню лет.

Конкретные методики варьируются в разных образовательных учреждениях. Специально разработанные упражнения способствуют развитию и ускорению мышления, памяти, концентрации и внимания ребенка, а сама математика превращается для него в увлекательную игру.

Ментальная арифметика развивает интеллект. Невероятные успехи в вычислениях – самый наглядный эффект от занятий, но развитие ребенка происходит гораздо глубже.

Те, кто считает, что для формирования навыков счета необязательно заниматься ментальной арифметикой, не до конца понимают ее суть. Вычисления на абакусе сравнимы с тренировкой на беговой дорожке или велотренажере.

Определенный способ вычислений закрепляется у человека в детстве. Далеко не всегда люди после обычной школы с легкостью справляются даже со сложением больших цифр. Многие оправдывают трудности со счетом отсутствием предрасположенности к математике, но зачастую проблема кроется в психологии, когда человеку мешает сам способ мышления. Представляя огромное количество счетных палочек, он теряется, воображение не помогает ему вычислять. Получается, что школьные правила хороши только на бумаге?

Ментальная арифметика предлагает абсолютно иной способ счета, внедренный в образовательных системах Японии, Сингапура, Тайваня и Китая. Его эффективность доказана учеными из Гарварда, Стэнфорда и других авторитетных университетов, и исследовательских центров. Постепенно педагоги различных стран начинают применять ментальную арифметику в своей практике.

Как обычно люди считают в уме? Используют внутренний голос. Решите следующий пример: 100 – 7. Чтобы получить 93, вы проговорили каждый элемент словами, вкладывая в них математический смысл. При вычислениях на абакусе этого делать не нужно – в воображении просто фиксируется образ счётов, что было подтверждено электроэнцефалографическими исследованиями.

В то же время по результатам функциональной магнитно-резонансной томографии если при традиционном способе счета наиболее активным является левое полушарие, то при использовании абакуса задействованы оба полушария, в том числе зоны мозга, отвечающие за музыку, творчество, визуально-пространственное мышление.

Трудно ли обучаться ментальной арифметике? Не является ли она дополнительной нагрузкой для детей?

Ментальная арифметика требует от ребенка определенных усилий, но материал дается постепенно, по мере развития и укрепления счетных навыков. На домашнее задание рекомендуется уделять не более 15 минут в день. Разнообразие упражнений поддерживает у ребенка интерес к занятиям. Обучение происходит в малых группах, что способствует развитию у учеников уверенности в своих силах. Преподаватель помогает раскрыть способности каждого ребенка. Индивидуальные занятия оправданы в особых случаях – например, при подготовке к олимпиаде.

Ментальная арифметика не заменяет школьной математики, но и не противоречит ей. У детей повышается скорость принятия решений, внимание и концентрация, что положительно отражается на их общей успеваемости. Однако ментальная арифметика – не волшебная палочка: для достижения и закрепления существенных результатов потребуется не один месяц занятий.

Подробнее о методике обучения, учебном плане и развивающих играх для детей можно узнать на сайте Абакус центра: https://abakus-center.ru/