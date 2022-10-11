NEC выбрала GPU-серверы Supermicro для одного из крупнейших в Японии суперкомпьютеров

Компания Supermicro (NASDAQ: SMCI), являющаяся поставщиком комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ)/машинного обучения, хранения данных и 5G/граничных вычислений, объявила о том, что NEC Corporation выбрала более 116 GPU-серверов Supermicro, оснащенных процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения и восемью графическими процессорами NVIDIA A100 80GB. Таким образом, линейка GPU-серверов Supermicro может включать в себя новейшие и наиболее мощные процессоры Intel Xeon Scalable и самые передовые графические процессоры от NVIDIA для задач в области ИИ.

«Компания Supermicro очень рада обеспечить свои системы ИИ по всему миру дополнительными мощностями на 580 PFLOPS, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). — GPU-серверы Supermicro были установлены NEC Corporation и используются для проведения самых современных исследований в области искусственного интеллекта. Наши серверы, оснащенные высокопроизводительными центральными и графическими процессорами, предназначены для выполнения самых сложных задач в области ИИ. Мы продолжаем сотрудничать с ведущими клиентами по всему миру и помогаем им быстрее и эффективнее достигать своих бизнес-целей с помощью наших современных стоечных серверных решений».

Суперкомпьютер NEC для исследований в области ИИ используется для поддержания и укрепления репутации компании в этой сфере. Этот ИИ-суперкомпьютер станет крупнейшим в своей отрасли в Японии с производительностью более 580 PFLOPS. Сотни исследователей в области искусственного интеллекта уже используют часть системы NEC. Благодаря предоставленным Supermicro дополнительным мощностям на 580 PFLOPS она станет ведущей ориентированной на ИИ средой для исследований и разработок в Японии, что будет способствовать ускорению разработки современных ИИ-алгоритмов. Данное решение основано на супервычислительной ИИ-платформе NVIDIA HGX™, включающей NVIDIA NVLink® и NVIDIA NVSwitch™.

«NEC Corporation лидирует в революции искусственного интеллекта, проводя передовые исследования с использованием GPU-серверов Supermicro,— заявил старший архитектор платформы искусственного интеллекта NEC Такатоши Китано (Takatoshi Kitano). — GPU-сервер Supermicro отличается высокой расширяемостью и настраиваемостью, что позволяет системе гибко эволюционировать по мере развития исследований в области искусственного интеллекта. Мы продолжаем тесно сотрудничать с компанией Supermicro в целях развития наших исследований в области ИИ».

В частности, новые системы от Supermicro включают в себя сервер SYS-420GP-TNAR, оптимизированный для крупномасштабного распределенного обучения. Каждый сервер включает в себя два процессора Intel Xeon Platinum 8358 (32 ядра, 2,6 ГГц), 1 ТБ памяти и восемь графических процессоров NVIDIA A100 80GB Tensor Сore. Локальное хранилище на каждом сервере состоит из твердотельного накопителя NVMe объемом 1,9 ТБ и четырех твердотельных накопителей NVMe объемом 7,6 ТБ для данных. Соединение между серверами обеспечивается пятью однопортовыми интерфейсами NVIDIA ConnectX-6 и одним двухпортовым интерфейсом NVIDIA ConnectX-6 для хранения.