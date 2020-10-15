«Неделя без турникетов» стартовала на предприятиях КРЭТ

Новости
15 октября 2020

Ежегодно предприятия АО «КРЭТ» принимают активное участие во Всероссийской акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов». Профориентационные мероприятия НПО «Квант» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех), состоявшиеся в рамках акции в прошлом году, объединили рекордное количество школьников и студентов – более 300 человек.

Во время «Недели без турникетов» учащиеся Новгородской области получают возможность познакомиться с деятельностью одного из ведущих предприятий региона, расспросить его представителей об особенностях работы и карьерных перспективах.

Для школьников один из наиболее актуальных вопросов – получение от НПО «Квант» целевого направления для поступления в ведущие вузы страны. С каждым годом эта возможность привлекает все больше юных жителей региона. Так в 2020 году по целевому направлению от предприятия в университеты страны поступило около 30 человек. Помимо приоритета при зачислении в вуз, студенты-целевики получают от предприятия специальную стипендию, а после окончания учебы – гарантированное трудоустройство.

Акция проходит по всей стране с 12 по 17 октября. Однако из-за эпидемиологической ситуации провести за одну неделю экскурсии для всех желающих не удается. В связи с этим на НПО «Квант» срок действия акции было решено продлить – режим «без турникетов» здесь будет действовать до конца октября.

«Всероссийская акция «Неделя без турникетов» имеет очень важное значение как для учащихся, так и для представителей самих предприятий. Для школьников участие в подобных экскурсиях – помощь в выборе будущей специальности. Для студентов – один из элементов дуального образования, когда теоретическая подготовка сочетается с изучением принципов работы реального предприятия и получением практических навыков. Для работодателей – возможность привлечения новых перспективных кадров», – подчеркнул генеральный директор АО «КРЭТ», председатель Новгородского и Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

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