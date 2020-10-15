«Неделя без турникетов» стартовала на предприятиях КРЭТ

Ежегодно предприятия АО «КРЭТ» принимают активное участие во Всероссийской акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов». Профориентационные мероприятия НПО «Квант» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех), состоявшиеся в рамках акции в прошлом году, объединили рекордное количество школьников и студентов – более 300 человек.

Во время «Недели без турникетов» учащиеся Новгородской области получают возможность познакомиться с деятельностью одного из ведущих предприятий региона, расспросить его представителей об особенностях работы и карьерных перспективах.

Для школьников один из наиболее актуальных вопросов – получение от НПО «Квант» целевого направления для поступления в ведущие вузы страны. С каждым годом эта возможность привлекает все больше юных жителей региона. Так в 2020 году по целевому направлению от предприятия в университеты страны поступило около 30 человек. Помимо приоритета при зачислении в вуз, студенты-целевики получают от предприятия специальную стипендию, а после окончания учебы – гарантированное трудоустройство.

Акция проходит по всей стране с 12 по 17 октября. Однако из-за эпидемиологической ситуации провести за одну неделю экскурсии для всех желающих не удается. В связи с этим на НПО «Квант» срок действия акции было решено продлить – режим «без турникетов» здесь будет действовать до конца октября.

«Всероссийская акция «Неделя без турникетов» имеет очень важное значение как для учащихся, так и для представителей самих предприятий. Для школьников участие в подобных экскурсиях – помощь в выборе будущей специальности. Для студентов – один из элементов дуального образования, когда теоретическая подготовка сочетается с изучением принципов работы реального предприятия и получением практических навыков. Для работодателей – возможность привлечения новых перспективных кадров», – подчеркнул генеральный директор АО «КРЭТ», председатель Новгородского и Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.