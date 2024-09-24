Нефтепроводчики улучшили надежность своих объектов в регионах

Компания завершила подключение новых объектов и провела запланированные работы по ремонту на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и магистральных трубопроводах в Тюменской, Томской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Эти мероприятия были организованы в ходе плановой остановки шести магистральных трубопроводов для повышения надежности системы транспортировки нефти.

На НПС «Муген-1» и «Уват-1» был внедрен по одному магистральному насосному агрегату в технологические трубопроводы. Модернизация насосного оборудования на магистральном нефтепроводе Усть-Балык – Омск проходила в рамках программы реконструкции, что позволило установить более эффективные агрегаты.

На магистральном трубопроводе Вать-Еган – Апрельская была установлена новая пусковая и приемная камера для очистки и диагностики. Также произведены работы по замене запорной арматуры и устранению элементов, мешающих диагностике. Внутритрубная очистка и диагностика 21 участка трубопроводов прошли успешно с использованием современных устройств. Работы соответствовали всем нормативам ПАО «Транснефть» и российскому законодательству. Все объекты функционируют в нормальном режиме.