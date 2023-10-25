NEOM и DSV учредили логистическое совместное предприятие стоимостью 10 млрд долларов США

Компании NEOM и DSV объявили о создании логистического совместного предприятия стоимостью 10 млрд долларов США для поддержки развития амбициозных проектов, формирующихся на территории НЕОМ, Саудовская Аравия. Партнерство будет сосредоточено в предстоящие годы на предоставлении логистических услуг для проекта NEOM.

NEOM Logo

В рамках соглашения совместное предприятие будет обеспечивать комплексное управление цепочками поставок, разработки и инвестиции в транспортные и логистические активы и инфраструктуру, а также транспорт и доставку товаров и материалов на территории НЕОМ.

Компании NEOM будет принадлежать 51 % совместного предприятия, а компании DSV — остальные 49 %.

Компания NEOM прогнозирует беспрецедентный спрос на услуги строительной логистики в период до 31 декабря 2031 года, а также устойчивый рост рынка логистики, не связанной со строительством, после этой даты. Помимо влияния на сферу логистики, совместное предприятие должно способствовать росту экономики Саудовской Аравии за счет развития инфраструктуры и создания более чем 20 000 рабочих мест.

Надми Аль-Наср (Nadhmi Al-Nasr), генеральный директор компании NEOM, сказал: «Это партнерство не только показывает реальность проекта NEOM и его перспективу, но также уровень уверенности частного сектора, присоединяющегося к нам на этом пути. Прогнозируемый спрос на услуги связанной и не связанной со строительством логистики сделает проект NEOM одним из крупнейших клиентов в мире, а это партнерство позволит компании NEOM извлечь выгоду из указанного спроса. Работая вместе с одной из ведущих мировых логистических компаний, совместное предприятие с DSV будет строиться на основе опыта, экспертных знаний и ноу-хау для стимулирования инноваций и обеспечения устойчивости на всех этапах логистической цепочки создания ценности. Экономическая выгода этого партнерства не только выразится в создании десятков тысяч рабочих мест, но и обеспечит возможность роста для расширения доли местного и регионального рынка. Это живой пример программы «Видение Саудовской Аравии 2030» в действии, способствующий созданию рабочих мест и строительству устремленной в будущее экономики».

Дженс Бйорн Андерсен (Jens Bjørn Andersen), генеральный директор Группы, DSV, сказал: «NEOM является одним из самых крупных и сложных проектов в мире. Он открывает для компании DSV уникальную возможность поддержать проект, находящийся на переднем крае инноваций, технологий и цифровой трансформации. Компания DSV уже занимает прочное положение в Саудовской Аравии, и этот проект является для нас возможностью значительного роста в регионе, поэтому мы с нетерпением ждем совместной работы с NEOM Company и применения наших логистических возможностей».

Компании NEOM и DSV привержены стимулированию инноваций и выделят долю дохода совместного предприятия на поддержку разработки революционных технологий и коммерциализации новых устойчивых логистических решений следующего поколения. Наше видение распространяется дальше в форме создания специализированного центра инноваций на территории проекта NEOM.

Это новое совместное предприятие станет существенной вехой, демонстрирующей приверженность компании NEOM революционному развитию сектора логистики в Саудовской Аравии, она открывает путь передовым устойчивым логистическим решениям, отмечая новую главу в реализации программы «Видение Саудовской Аравии 2030».