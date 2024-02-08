НЕОМ объявил о строительстве эксклюзивного частного клуба Ксайнор

Совет директоров НЕОМ объявил о строительстве частного пляжного клуба Ксайнор, расположившегося среди скалистых пейзажей вдоль нетронутого побережья залива Акаба. Ксайнор является последней на настоящий момент частью проекта регионального развития северо-западного региона Саудовской Аравии.

NEOM announces Xaynor, an exclusive private members club

Он станет укромным уголком на берегу моря, где члены клуба смогут расслабиться и хорошо провести время, любуясь неповторимыми пейзажами побережья залива Акаба. Эффектный экстерьер и тщательно продуманный интерьер Ксайнора поднимают на новый уровень представление о комфорте и изысканности. В его стенах созданы идеальные условия для досуга, расслабления, развлечений и неспешного общения.

Прибывающих в Ксайнор гостей встречает сводчатая входная группа, сливающаяся с окружающим пейзажем и трансформирующаяся в изящную тропинку по пляжу. Характерный архитектурный стиль идеально сочетает в себе потайные проходы и обширные открытые пространства. Гости смогут наслаждаться уединением или проводить время в обществе других членов клуба.

Являя собой квинтэссенцию прибрежной роскоши, Ксайнор предлагает всевозможные современные атрибуты элитного потребления, включая частные бассейны, лаунж-зоны с видом на пляж, изысканные угощения, авторские развлекательные заведения, а также спа и лечебно-оздоровительные центры мирового класса.

В дополнение ко всему перечисленному Ксайнор может похвастаться бутиками и площадками для досуга, а также предоставляемыми исключительно членам клуба эксклюзивными услугами, ставшими доступными благодаря сотрудничеству с партнерами в сфере моды, искусства и стиля.

Созданный, чтобы олицетворять собой изящество и небывалую роскошь, Ксайнор станет местом рождения ваших незабываемых впечатлений и надолго запомнится как островок роскоши в море первозданной природы. Разумное сочетание помещений и открытых пространств делает его новой жемчужиной побережья залива Акаба.

NEOM announces Xaynor, an exclusive private members club

Частный клуб Ксайнор, созданный в полном соответствии с направленностью НЕОМа на охрану природы и инновации, станет новым украшением побережья. Новости об этом строительстве последовали за недавними объявлениями о Лейе, Эпиконе, Сиранне, Утамо, Норлане, Аквеллуме и Зардуне, которые также являются выполненными в рамках концепции устойчивого развития туристическими объектами, расположенными в этом передовом регионе.