НЕОМ объявила о строительстве Гидори, жилого района с полями для гольфа

Совет директоров НЕОМ объявил о строительстве района Гидори — эксклюзивного частного жилого комплекса с полями для гольфа, расположенного среди завораживающих своей красотой холмов на побережье залива Акаба. Он является последней на настоящий момент частью проекта регионального развития северо-западного региона Саудовской Аравии.

NEOM announces Gidori, its residential golf community

Отличаясь амбициозным архитектурным замыслом, идеально сочетающимся с окружающим величественным пейзажем, Гидори включает элитные отели, жилье премиум-класса и широкий спектр спортивных и развлекательных объектов, обещающих гостям незабываемые впечатления.

Расположенный на пленительном побережье залива Акаба, жилой комплекс Гидори изящно сочетает в себе поля для гольфа мирового класса и инфраструктуру для активного отдыха – все это к услугам гостей и жильцов ультрасовременного сообщества. Центральным архитектурным элементом является пляжный комплекс с живописной консольной конструкцией. Возвышаясь над побережьем, он включает 190 роскошных апартаментов с видом на море, а также целый спектр ресторанов, фирменных магазинов известных брендов и садовых пространств.

В жилой комплекс Гидори входит поле для гольфа на 18 лунок, расположенное на невысоких холмах и скалистых мысах. Его конфигурация бросает вызов как опытным, так и начинающим игрокам, а инновационный дизайн, изысканные виды на побережье и современные технологические решения порадуют даже самый взыскательный вкус. В элегантном клабхаусе игрокам будет предложено все необходимое для отдыха и восстановления сил. А в академии гольфа можно будет получить профессиональные консультации и инструктаж, причем как для традиционной игры, так и для киберспорта нового поколения.

Вокруг поля для гольфа располагается 200 частных вилл и домов, индивидуальный дизайн которых повышает их привлекательность для покупателей. У посетителей Гидори также будет возможность остановиться в роскошном бутик-отеле на 80 номеров, отличающихся уникальным интерьером и характерным современным стилем. На территории отеля расположены рестораны и лаунж-зоны, а также спа-центр, тренажерный зал, несколько бассейнов и эксклюзивный кинотеатр для истинных ценителей.

Расположение Гидори идеально подходит для таких видов активного отдыха, как пеший туризм, велопрогулки по обычной и пересеченной местности и прогулки по живописным местам. Посетителей пляжного клуба порадует множество услуг для отдыха и развлечения, а также широкий выбор инвентаря для водных видов спорта для любого возраста и уровня подготовки. В темное время суток со смотровых площадок открывается невероятный вид на ночное небо.

Жилой комплекс Гидори, созданный в полном соответствии с направленностью НЕОМа на охрану природы и инновации, поднимает стандарты экологически ответственного развития побережья на новый уровень. Новости об этом строительстве последовали за недавними объявлениями о Лейе, Эпиконе, Сиранне, Утамо, Норлане, Аквеллуме, Зардуне, Ксайноре и Эланане, которые входят в коллекцию туристических объектов НЕОМа, выполненных в рамках концепции устойчивого развития.