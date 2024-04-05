Крупнейшая южнокорейская игровая компания NEOWIZ представила сервис Adventure на своей игровой Web3 платформе Intella X. Новая функция платформы представляет собой значительный шаг вперед в преодолении разрыва между традиционными геймерами и инновационным ландшафтом технологии Web3.

Разработанный с учетом интересов разнообразного игрового сообщества, сервис «Adventure» предлагает уникальное сочетание игрового процесса, сотрудничества и вознаграждений, позволяя игрокам накапливать баллы в различных жанрах и конвертировать их в собственные токены IX от Intella X. Этот инновационный подход расширяет игровой ландшафт, привлекая как опытных, так и начинающих Web3-геймеров, и представляет «Crew» — динамичную систему гильдий, способствующую командной работе и формированию сообщества в экосистеме Intella X.

Благодаря этому, Intella X запустила свой первый проект NFT PFP — E.R.C.C. (Early Retired Cats Club, «Клуб кошек-ранних пенсионеров»), вдохновленный известной игрой NEOWIZ «Кошки и суп» (Cats & Soup) с ее рекордным 50-миллионным количеством загрузок по всему миру. Коллекция E.R.C.C. быстро заняла видное место среди элитных коллекций на ведущих торговых площадках NFT, таких как OpenSea и Blur, продемонстрировав убедительную цифровую привлекательность Intella X.

Пресс-секретарь Intella X заявил: «Открывая «Adventure», мы приглашаем геймеров присоединяться к нам, чтобы расширить традиционные границы игры, вознаграждения и сообщества. Выходя за рамки простого технологического прогресса, мы возглавляем движение к будущему, где каждое игровое достижение имеет ощутимую реальную ценность, воплощая в себе основные принципы Web3».