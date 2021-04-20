Несколько правил приобретения VPS

В тех ситуациях, когда принимается решение о необходимости купить VPS, речь обычно идет о серьезных проектах, в которых важна каждая мелочь. По этой причине к выбору поставщика необходимо подходить предельно серьезно. В случае ошибки web-ресурс будет работать некачественно и нестабильно. Так как же избежать проблем?

Что важно учитывать

В первую очередь обращайте внимание на репутацию хостинг-провайдера. В сети интернет предостаточно объявлений с предложениями купить VDS, но не меньше ресурсов, где потребители размещают свои комментарии о поставщиках услуг. Не ленитесь, непременно с ними знакомьтесь.

Понятно, что в современных реалиях отзывы могут «накручиваться», поэтому дополнительно учитывайте при выборе следующие моменты:

Познакомьтесь с серверным оборудованием, точнее, его техническими характеристиками. Они должны быть актуальными, соответствовать современным стандартам и требованиям. Старый VDS-сервер не принесет должного результата, ни по скорости работы, ни по безотказности. Добротный продавец услуг не будет чрезмерно навязывать свое программное обеспечение, а предоставит клиенту выбор. Особенно это касается работы с базами данных. Впрочем, заказчик должен четко понимать, что на выделенном физическом сервере он имеет право рассчитывать именно на то ПО, которое оптимальным образом соответствует его интересам. Авторитетный арендодатель предложит широкий выбор в плане тарифных планов, их наполнение будет, как минимум, не меньше, чем у конкурентов. Чем дольше срок аренды, тем меньше должна получаться ежемесячная плата. Проанализируйте географическое расположение дата-центров, иногда это может иметь принципиальное значение из-за местного законодательства. Если вы используете VPS-хостинг, то есть полностью виртуальную машину, то перенести собственный ресурс будет гораздо проще. При выделенном физическом сервере программное обеспечение и ваши ресурсы могут быть завязаны на «железе», в этом случае перенос может быть более проблемным. Не игнорируйте предложения тестового режима использования. Как правило, этого времени достаточно, чтобы определить серьезность поставщика услуг и качество предоставляемого в аренду оборудования. Ну и дополнительный бесплатный функционал в качестве бонуса лишним не будет, например, защита от вирусов или DDoS- атак.

Выбор страны

Понятно, что VPS-сервер чисто технически можно приобрести в любой стране мира, где существуют соответствующие дата-центры и провайдеры. Но на практике опытные бизнесмены предпочитают сотрудничать с отечественными партнерами. Для них важно, чтобы физически сервер находился в той стране, где они ведут бизнес. Это обусловлено нестабильной геополитической обстановкой. За границей доступ в любой неблагоприятный момент могут легко закрыть. Вам нужны такие риски? С высокой долей вероятности, нет.