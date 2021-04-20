Несколько правил приобретения VPS

В тех ситуациях, когда принимается решение о необходимости купить VPS, речь обычно идет о серьезных проектах, в которых важна каждая мелочь. По этой причине к выбору поставщика необходимо подходить предельно серьезно. В случае ошибки web-ресурс будет работать некачественно и нестабильно. Так как же избежать проблем?
Что важно учитывать
В первую очередь обращайте внимание на репутацию хостинг-провайдера. В сети интернет предостаточно объявлений с предложениями купить VDS, но не меньше ресурсов, где потребители размещают свои комментарии о поставщиках услуг. Не ленитесь, непременно с ними знакомьтесь.
Понятно, что в современных реалиях отзывы могут «накручиваться», поэтому дополнительно учитывайте при выборе следующие моменты:
- Познакомьтесь с серверным оборудованием, точнее, его техническими характеристиками. Они должны быть актуальными, соответствовать современным стандартам и требованиям. Старый VDS-сервер не принесет должного результата, ни по скорости работы, ни по безотказности.
- Добротный продавец услуг не будет чрезмерно навязывать свое программное обеспечение, а предоставит клиенту выбор. Особенно это касается работы с базами данных. Впрочем, заказчик должен четко понимать, что на выделенном физическом сервере он имеет право рассчитывать именно на то ПО, которое оптимальным образом соответствует его интересам.
- Авторитетный арендодатель предложит широкий выбор в плане тарифных планов, их наполнение будет, как минимум, не меньше, чем у конкурентов.
- Чем дольше срок аренды, тем меньше должна получаться ежемесячная плата.
- Проанализируйте географическое расположение дата-центров, иногда это может иметь принципиальное значение из-за местного законодательства. Если вы используете VPS-хостинг, то есть полностью виртуальную машину, то перенести собственный ресурс будет гораздо проще. При выделенном физическом сервере программное обеспечение и ваши ресурсы могут быть завязаны на «железе», в этом случае перенос может быть более проблемным.
- Не игнорируйте предложения тестового режима использования. Как правило, этого времени достаточно, чтобы определить серьезность поставщика услуг и качество предоставляемого в аренду оборудования.
- Ну и дополнительный бесплатный функционал в качестве бонуса лишним не будет, например, защита от вирусов или DDoS- атак.
Выбор страны
Понятно, что VPS-сервер чисто технически можно приобрести в любой стране мира, где существуют соответствующие дата-центры и провайдеры. Но на практике опытные бизнесмены предпочитают сотрудничать с отечественными партнерами. Для них важно, чтобы физически сервер находился в той стране, где они ведут бизнес. Это обусловлено нестабильной геополитической обстановкой. За границей доступ в любой неблагоприятный момент могут легко закрыть. Вам нужны такие риски? С высокой долей вероятности, нет.