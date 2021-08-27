Нестыдные факты: с какими урологическими проблемами сталкиваются мальчики

Табуированность обсуждения половых органов сыграла с нашим обществом злую шутку: нередки случаи, когда мамы мальчиков не только не могут распознать урологические проблемы у ребенка, но и стесняются обсуждать их и даже просто обращаться к врачу за консультацией. О том, что важно знать и как реагировать на заболевания мочеполовой системы у мальчиков, рассказал врач-хирург, уролог-андролог, заместитель главного врача по хирургии детского отделения «СМ-Клиника» в Марьиной Роще Чертюк Виталий Борисович.

На что обратить внимание

Запланировать поход к урологу стоит на первые же месяцы жизни малыша. Только специалист может оценить, правильно ли развивается ребенок, не возникли ли аномалии при формировании мочеполовой системы. Если их нет, то последующие плановые визиты могут проходить согласно декретированным срокам плановой диспансеризации у детей.

Однако, если родители заметили какие-то изменения в здоровье мальчика – не стоит терять время, лучше сразу обратиться к доктору. Среди симптомов, указывающих на заболевания мочеполовой системы, могут быть такие как: боли или отек в области паха и мошонки — данная ситуация требует незамедлительного обращения к хирургу или урологу в первый же день и даже часы, нарушения мочеиспускания, будь оно слишком редкое или наоборот очень частое, недержание мочи, боль в поясничной области и внизу живота. Кроме того, с особым вниманием стоит относиться и к любым внешним повреждениям и травмам наружных половых органов.

Не пугаться и не заниматься самолечением

Одно из самых распространенных отклонений, встречающихся у новорожденных мальчиков – отсутствие одного или двух яичек в мошонке. При нормальном развитии, яички опускаются в мошонку, когда малыш находится еще в утробе матери, однако в 5 случаях из 100 этого не происходит. Бояться этого не стоит – уже в течение первых трех месяцев жизни мальчика, яички могут опуститься самостоятельно. И только если спустя полгода после появления ребенка на свет этого не произошло, врач проведет обследование и назначит лечение: медикаментозное или хирургическое.

Распространенная проблема – фимоз, сужение крайней плоти, из-за которого не открывается головка полового члена. Согласно мировой статистике, всего у 10% новорожденных мальчиков головка открывается сразу. Нормальным считается, если этот процесс происходит естественным путем. Однако процесс может затянуться вплоть до подросткового возраста, и тогда что-либо изменить уже будет поздно. И здесь особенно важно наблюдать за состоянием, потому что сам по себе фимоз не так опасен, как, например, инфекции, которые могут возникнуть из-за недостаточной гигиены препуциального мешка. Точно определить срок и возраст, когда это считается проблемой или еще нормой может только врач при осмотре. Бывает, что и в 2-3 года уже необходимо ставить вопрос о необходимости оперативного лечения, а иногда и в 10-12 лет еще ничто не потеряно. Открывать головку полового члена необходимо постепенно при приеме ванн, начиная с одного года жизни малыша. Доктор объяснит на приеме как это нужно делать, чтобы родители не повредили крайнюю плоть. Повредить ткани очень легко, а лечить, возможно, придется уже в больнице.

Часто встречается и водянка яичка – гидроцеле, скопление жидкости в оболочках яичка. Возникает она из-за не сращения влагалищного отростка брюшины в паховой области при опускании яичек в мошонку из брюшной полости. До 3-х месяцев это явление считается нормой, и требует наблюдения вплоть до 1 года. Если после 1 года гидроцеле сохраняется и, мошонка продолжает меняться в размерах — увеличиваться, или, наоборот, то увеличиваться, то уменьшаться, тогда данное заболевание нуждается в плановом оперативном лечении.

По мере того, как мальчик будет взрослеть, рассказывайте ему об особенностях строения организма. Например, такая патология как варикоцеле – варикозное расширение вен яичка, чаще всего возникает в подростковом возрасте, начиная с 12-14 лет. Скорее всего, изменения ребенок обнаружит сам: подготовьте его, разъясните, что не стоит этого стесняться и тем более стараться скрыть – чем скорее врач узнает о том, что что-то пошло не так, тем легче и вовремя он сможет помочь.

Профилактика прежде всего

Мы все знаем, что предотвратить болезнь легче, чем ее лечить, и урологические проблемы не исключение. Когда мы говорим о воспалительных и инфекционных заболеваниях – это именно так. Осматривайте ребенка, внимательно наблюдайте за тем, как меняется его анатомия.

Соблюдение простых правил гигиены – важнейшая часть развития. Это может звучать банально, но не забывайте, что детский организм острее реагирует на внешние факторы. Регулярная смена подгузников, комфортное белье из натуральных тканей, купания, сухость одежды – все это базовые правила ухода за ребенком, которые позволят не допустить развития болезни. Профилактические визиты ко врачу – такая же необходимость. Урологические патологии, как правило, хорошо поддаются лечению, но для этого нужно вовремя их выявить.