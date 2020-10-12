Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос более чем на треть

В лидеры экспортных товаров вышли продукты питания и неметаллические материалы, вытеснив продукцию металлообрабатывающей и ювелирной промышленности.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил 18,3 миллиарда долларов.

«Благодаря созданным в городе условиям и активности самих предпринимателей несырьевой экспорт Москвы показывает хорошую динамику. Рост в январе-июле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — более чем на треть. А в 2019-м этот же показатель по отношению к 2018 году был примерно в пять раз ниже — 6,8 процента», — сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

По ее словам, Москва продолжает лидировать среди регионов России по несырьевому неэнергетическому экспорту. Доля столицы в структуре общероссийского ННЭ составила 22,4 процента.

«В разрезах отраслей по сравнению с семью месяцами 2019 года промышленный экспорт Москвы вырос на 35 процентов до уровня 16,4 миллиарда долларов США, а экспорт продукции агропромышленного комплекса столицы увеличился на 26 процентов и составил 1,9 миллиарда долларов США», — уточнил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Крупнейшими импортерами столичной несырьевой неэнергетической продукции в этом году стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай. Так, объем ННЭ в Великобританию вырос на 316 процентов, в США — на 49 процентов, а в Китай — на 25 процентов. Расширилось сотрудничество с другими ключевыми импортерами товаров и услуг: объем ННЭ в Швейцарию увеличился на 369 процентов, в Гонконг — на 149 процентов, в Японию — на 18 процентов.

«В число лидирующих отраслей в столичном ННЭ в первые семь месяцев этого года вошли продукты питания и неметаллические материалы и изделия, вытеснив продукцию металлообрабатывающей и ювелирной промышленности, а также товары широкого потребления, которые активно поставлялись за рубеж в прошлом году. Кроме того, по-прежнему сохраняют высокие позиции по объемам экспорта транспортные средства и комплектующие, электроника и электротехника, машины и оборудование», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Он также напомнил, что для экспортно ориентированных компаний столицы предусмотрен комплекс мер финансовой, образовательной, акселерационной и других видов поддержки. Объем субсидий и грантов для экспортеров Москвы в этом году вырос в пять раз, было одобрено 174 заявки на получение субсидий на сумму порядка 374 миллиона рублей. В прошлом году на эти цели был выделен 71 миллион рублей по 69 заявкам.

Для московских компаний, планирующих выход на международный уровень или уже реализующих продукцию за рубежом, проводятся бизнес-миссии в онлайн-формате, им доступны бесплатные сервисы персональных аналитических исследований и поиска потенциальных покупателей по запросам и другие программы поддержки.

Более подробно узнать о возможностях, которые доступны столичным экспортерам, можно на сайте Московского экспортного центра и Центра поддержки и развития промышленного экспорта и экспорта продукции АПК «Моспром».