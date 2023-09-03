Neta Auto заключила меморандум о взаимопонимании с HKSTP, открывая филиал в Гонконге

В Гонконге компании Neta Auto и Hong Kong Science & Technology Parks Corporation (HKSTP провели церемонию заключения меморандума о взаимопонимании (МОВ), который подписали Ивон Чинг (главный инвестиционный директор Neta Auto) и Альберт ВОНГ Хак Кеунг (генеральный директор HKSTP)). Свидетелями подписания меморандума были Сунь Донг (секретарь Гонконга по инновациям, технологиям и промышленности), Лилиан Чеонг Ман-лей (заместитель министра инноваций, технологий и промышленности), Филип Юнг (генеральный директор Управления по привлечению стратегических предприятий Гонконга), Санни Чай Нгай Чиу (председатель HKSTP), Оуян Мингао (член Постоянного комитета НПКСК, академик CAS, профессор Университета Цинхуа и заместитель председателя Академического комитета Университета Цинхуа) и Фан Юньчжоу (основатель и председатель Neta Auto).

Развитие стартапов по электромобилям, таких как Neta Auto, обеспечивается ведущим энергетическим сектором Китая. Поддерживая первоначальное стремление «сделать интеллектуальные электромобили для всех», этот стартап стремится сделать качественные интеллектуальные ЭМ доступными в соответствии с принципом компании «Технология для всех». Ее продукция охватывает все типы ЭМ, от класса A0 до автомобилей класса B+. Кроме того, компания представила перспективные технологии, включая Shanhai Platform, Tiangong Battery и HOZON Intelligent Technology 2.0, что свидетельствует о развитии ее технологической системы, готовой к будущему. Также компания ускоряет реализацию своей стратегии глобализации, охватив рынки стран АСЕАН, Южной Америки и Ближнего Востока, а количество пользователей по всему миру составляет 320 000.

«Являясь одним из важных стимулов китайского автомобильного сектора, NETA будет сотрудничать с правительством Гонконга в рамках MOВ в целях поддержки стратегических развивающихся отраслей Китая и обеспечения доступности автомобилей с использованием новых энергоносителей китайского производства во всём мире», – отметил Фан Юньчжоу.

По мере успехов Neta Auto в области продукции, технологий и интернационализации после многих лет разработок, которая в настоящее время вступает в новую фазу глобального развития, Гонконг становится самым предпочтительным местом для расширения международного сотрудничества. В рамках MOВ компания получит преимущество для раскрытия своего инвестиционного потенциала и встроится в глобальные производственно-сбытовые цепочки, используя статус Гонконга в качестве международного бизнес-центра, одновременно наращивая усилия по выходу на мировой уровень.

Сан Донг заявил следующее: «Транспортный сектор, специализирующийся на производстве новых энергоносителей, имеет преимущество для объединения всех секторов отраслевой цепи, привлекая все виды научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. Правительство Гонконга решительно стремится превратить город в международный центр информационных технологий, стремясь к высококачественному развитию и новой индустриализации».

В рамках MOВ компания Neta Auto создаст международную штаб-квартиру в HKSTP. Компания также планирует инвестировать около 3,2 миллиарда юаней в течение пяти лет в строительство интеллектуального центра исследований и разработок площадью более 40 000 кв. футов и большого центра обработки данных, а также нанять около 600 сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками. Таким образом компания нацелена на привлечение большого числа специалистов в области ИТ в HKSTP для содействия подключению Гонконга к основной части Китая на основе индустриальной цепь. Кстати, компания Neta Auto будет запрашивать инвестиции в акции на сумму 200 млн долл. США. HKSTP, объединивший более 13 000 исследователей, почти 1400 компаний в сфере ИТ, более 300 партнеров и полную экосистему ИТ, а также более 10 компаний-единорогов, будет способствовать росту бизнеса Neta Auto благодаря своему богатому опыту.

Это партнерство позволит компании Neta Auto превратиться из китайского автопроизводителя в транснациональную технологическую компанию. Кроме того, это повысит ценность китайских автомобильных брендов по всему миру, а также глобальное влияние автомобильного сектора Китая на сегменты интеллектуальности и новой энергии.