Nick Riin выпускает новый трек «Top top»

Ник Рин – это новое имя в российском шоу-бизнесе. Молодой артист – представитель настоящей музыкальной династии, разительно отличающийся от многих своих коллег по цеху. Для него важна искренность и настоящая любовь. Как в жизни, так и в музыке. 5 марта у артиста состоится масштабная премьера нового трека «Top top» и клипа на него. Артист любезно согласился ответить на ряд интересных для читателей вопросов.

1. Расскажите о том, как впервые в жизни попробовали себя в музыке? Помните этот момент?

Музыка была в моей жизни еще до момента рождения. Моя мама — профессиональная –певица, выступала на сцене, и я активно участвовал в исполнении ее песен и попадал в такт музыке будучи еще в животе. С 3–4 лет я начал петь, и у меня был достаточно обширный репертуар. Жизнь моя была очень интересной: с 7–8 месяцев стал участвовать в концертах вместе с родителями и всегда находился во взрослой, творческой компании, где внимательно слушал непонятные для себя слова и пытался тут же их использовать во взрослых разговорах. «Аранжировка — безобразие, фантазии никакой!» – говорил я известному аранжировщику, работающему над альбомом мамы. Можете представить его реакцию. Или, глядя на экран телевизора, слушая известного вокалиста, мог сказать: «Это не Паваротти!».

Далее в моей жизни появилась настоящая музыка, и я захотел заниматься на фортепиано и позже на кларнете. Прекрасно помню, как я выступал на сцене на различных конкурсах, где частенько занимал первые и гран-при места.

2. Вы из музыкальной династии. Прислушиваетесь ли к мнению членов семьи о своей музыке? Критикуют ли они?

Для меня очень важно мнение каждого из них. Мои бабушка и дедушка — классические музыканты: дед служил концертмейстером альтов в Большом театре, заслуженный артист России. Бабушка служила в оркестре театра Станиславского и Немировича-Данченко. Мама – заслуженная артистка России, певица, композитор, профессор в ГИТИСе. Критика присутствует в нашей семье активно, но с большим чувством юмора.

Так, когда я придумал оправдания, чтобы не идти в школу, родители мне сказали, что я классный актер. А раз так, то должен учиться актерскому мастерству. И я потом 5 лет ходил в театральный. Вот тебе и не сходил один день в школу.

3. Что вы считаете главными составляющими качественной музыки?

Качественная музыка должна волновать. Она должна вызывать эмоции. Моя страсть — это звук песен. Изучаю этот вопрос с раннего детства. Я рос в студиях звукозаписи и с большим интересом наблюдал за дискуссиями звукоинженеров, композиторов и аранжировщиков, что в дальнейшем помогло обрести свое мнение и стать профессионалом в музыке.

4. Давайте поговорим о ваших новых треках. О свежем релизе и том, что в плане. Какие они? О чём?

Новый трек о том, что, к сожалению, в наше время стало больше девушек, которым важно именно финансовое состояние парня, и они меньше смотрят на качества самого человека. Материальное стало важнее духовного, а настоящая любовь без второго невозможна. Но, безусловно, есть и девушки, которым важны внутренние качества мужчины, его личность и душа. И в такую девушку хочется влюбиться. Если для неё душа на первом месте, значит, и внутренний мир этой девушки огромен и интересен.

5. У вас достаточно нетипичный образ для современного шоу-бизнеса. Не бэд бой, не бабник. Вам всё это чуждо?

Образ — это внутреннее состояние человека. А внутренне состояние — это среда, в которой ты живешь, ничто человеческое мне не чуждо, но, тем не менее, у меня есть свои жизненные принципы, приоритеты. Плюс, для образа бабника и бэд боя важны такие аспекты, как страсть, частая смена партнёрш и соответственный образ жизни. Мне же ближе поиск настоящей любви. Той, что на всю жизнь, как бы наивно это ни прозвучало.

6. А какой он вообще, Ник Рин? И насколько ваш сценический образ соответствует реальном образу в жизни?

Любящий жизнь, музыку и свою публику! Было бы забавно, если бы я переносил свой сценический образ в обычную жизнь в ближайшем окружении. Я обычный человек со своими переживаниями, радостями и невзгодами.

7. Бытует мнение, что все песни так или иначе о любви. Вы согласны?

Вся наша жизнь состоит из любви – мы приходим сюда с любовью и уходим с ней же. Любовь бывает разная, и обо всех перипетиях мне интересно рассказать именно в своем творчестве.

8. Что для вас любовь?

Любовь — это когда тебя понимают, и ты понимаешь, когда ты хочешь быть рядом и делать жизнь твоего любимого человека все более и более счастливой. Любовь —это то, ради чего стоит жить.