Николай Соловьев объявляет о проведении марафона по лечебно-физической культуре

Общество
3 ноября 2021

При комплексном подходе к здоровью и гармоничному развитию не удастся обойти вопрос ЛФК. ЛФК (лечебно-физическая культура) — это основа здоровья нации.

Лечебная физкультура нацелена не на результат, достижение или победу, а на восстановление защитных сил организма и профилактику заболеваний. Раньше на постоянно основе работали кабинеты ЛФК, и врачи следили за здоровьем нации. Но почему-то сейчас ЛФК незаслуженно отодвигают на задний план.  

Лечебная физкультура имеет мощный восстанавливающий эффект, но все меньше говорят о самом главном – профилактике заболеваний! Иммунитет важно укреплять, а не расходовать зря. 

Марафон по ЛФК начнётся 7 ноября. Его проводит Николай Соловьев, основатель школы кинезиологии. Николай уже 15 лет в теме естественного оздоровления. География его учеников – 7 стран и 19 городов. За это время он провёл: 

  • 20 000 часов приёмов; 
  • 75 уроков в комплексной обучающей программе для специалистов; 
  • 6 марафонов по повышению качества жизни. 

Всем знакомо выражение, что спорт не лечит, а калечит. Это происходит потому, что в гонке за результатом мы часто закрываем глаза на средства его достижения. И порой за это платим высокую цену своим здоровьем. И то, что кажется полезным, начинает работать не на нас, а на наше эго, питаясь нашим здоровьем ради внешнего достижения.  

Где та грань, когда физкультура превращается из лечебной в достигаторскую? Отсутствие желаемых результатов чаще приводит к бездействию. В итоге получается, что человек бросает спорт, не успев ничего толком сделать только потому, что он понял – ему не стать чемпионом.  

Лечебный эффект физкультуры основан на использовании одной из важнейших функций любого живого организма – движении. Движение действует как биологический раздражитель, стимулирующий активность органов и систем и нормализующий их работу за счет возможностей самого организма. 

Марафон даёт возможность каждому вернуться к вопросу правильных физических нагрузок, как для себя, так и для детей. Вот что включает в себя программа марафона: 

  1. Способы диагностики и самодиагностики тела, и как с этим работать. Подойдёт специалистам и осознанным родителям.  
  2. Нарушение осанки и всё, что с этим связано. 
  3. Какие нужны упражнения для каждого вида мышц или частей тела, которые задействованы в ЛФК.  
  4. Как правильно подобрать обувь и что влияет на положение стопы, что формирует плоскостопие. 
  5. О правильном спортивном белье для женщин, и как грамотно его подобрать.  
  6. Как с точки зрения нумерологии определить, чем ребёнку стоит заниматься: отдать в бассейн, в секцию спортивной гимнастики или бега. 
  7. Чек-лист «Когда и к каким специалистам нужно идти: логопеду, зубному, остеопату, кинезиологу».  

ЛФК – это приобщение себя и своих детей к заботе о своём здоровье. В результате занятий ЛФК нормализуется функционирование органов и систем, они начинают работать более согласованно, повышается эмоциональный тонус.  

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