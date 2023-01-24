NIPPON EXPRESS HOLDINGS и Silk Way West Airlines Азербайджана подписали Меморандум

В пятницу 23 декабря 2022 г. компанияNIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. подписала Меморандум с грузовой авиакомпанией из Азербайджана Silk Way West Airlines, с целью дальнейшего развития сотрудничества в сфере воздушных грузоперевозок.

Компания Silk Way West Airlines, основанная в 2012 в Баку (Азербайджан), расширяет свою сеть до аэропорта Нарита и других крупных аэропортов Азии, а также Европы и США.

Компания Nippon Express Group позиционирует экспедирование в качестве одного из своих основных направлений деятельности в рамках «Бизнес-плана Nippon Express Group 2023: динамичный рост» и активно реализует инициативы в соответствии со своими стратегиями роста в сфере авиаперевозок.

В этот важный год, ознаменованный 30-ой годовщиной установления дипломатических отношений между Японией и Азербайджанской Республикой, компания Nippon Express Group заключила настоящий меморандум с Silk Way West Airlines, с целью предоставления решений, оптимизирующих сложные изменения логистических цепочек своих клиентов, а также содействия дальнейшему углублению обмена и развития экономической деятельности между двумя странами, при этом реализуя долгосрочную концепцию Nippon Express Group стать логистической компанией с сильным присутствием на мировом рынке.

Nippon Express Group продолжит расширять свою деятельность по авиаэкспедированию, предлагая доступ к глобальной сети и высококачественные международные авиатранспортные услуги.