Нижнекамская легкоатлетическая эстафета была посвящена Дню Победы

В Нижнекамске прошел ежегодный легкоатлетический забег, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в нем приняла участие и сборная команда KAMA TYRES. Шинники отдали долг памяти солдатам Победы и, более того, порадовали себя и своих коллег прекрасными результатами. Команда KAMA TYRES вошла в тройку призеров.

Участники отдали долг памяти солдатам Победы и пробежали по главной улице города в честь поколения, прошедшего дорогами Великой Отечественной войны (1941–1945).

Как всегда, среди главных претендентов на награды были лучшие легкоатлеты KAMA TYRES: Радик Ахатов, Иван Чернов, Альфия Ратникова, Ильшат Тагиров, Искандер Равилов, Мадина Ёрмина, Анастасия Маклакова, Рената Елдашева, Ильнар Вагизов, Ольга Рыжова, Светлана Белкина, Рамиль Махмутов, Ильдус Хусаенов, Ильшат Гильмутдинов, Надежда Макарова, Алия Гильманова, Роза Басырова, Анастасия Трифонова, Екатерина Петрина.

Одним из самых опытных спортсменов за честь предприятия выступил Иван Чернов. Он принимает участие в майской эстафете уже более 20-ти лет.

Любители легкой атлетики – студенческая и школьная молодежь, профессиональные спортсмены, работники бюджетной сферы и промышленных предприятий – пробежали по главной улице города в честь поколения, прошедшего дорогами Великой Отечественной войны (1941–1945). Сначала стартовали профессионалы, учащиеся, а затем сотрудники предприятий. Горожане с интересом наблюдали за соревнованиями, останавливались и фотографировали бегунов.