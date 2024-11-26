Нижнекамский производитель запускает в серийное производство новые модели легкогрузовых шин KAMA

Главная рекомендация KAMA TYRES при выборе грузовых шин как под летний, так и под зимний сезон – приобретать продукцию у дистрибьюторов и официальных дилеров. Так автовладелец снижаете для себя риск приобрести подделку.

Информацию не только о сезонности грузовой шины, но и о ее основных характеристиках также скажет маркировка, расположенная на боковой части покрышки. Например, грузовая резина 22.5 с обозначением 13R22.5 156/152L. Что означает данная маркировка грузовой резины? 13 – ширина профиля в дюймах, R – тип каркаса шины (радиальный), 22.5 – посадочный диаметр в дюймах, 156 – индекс нагрузки на шину при установке не в спарке (одинарная установка), 152 – индекс нагрузки при установке в спарке, а L – индекс скорости. На боковой поверхности шины также могут обозначаться торговая марка, модель, страна-изготовитель, сертификат соответствия ГОСТ, обозначение восстановленной покрышки и возможности донарезки протектора (если это ЦМК грузовая шина).

Также в этом месяце состоялась премьера от Шинного комплекса KAMA TYRES: в серийное производство запущены модели в типоразмерах 205/75R16С и 215/75R16С КАМА ICE TRACE.

«В России сегмент LCV растет от месяца к месяцу – появляются новые модели, увеличивается покупательский спрос на легкогрузовые автомобили. Поэтому мы прогнозируем высокий спрос на надежные и износостойкие шины, выпускаемые на производственных мощностях нашего предприятия. И мы, отвечая на данный тренд, продолжаем планомерно расширять ассортимент легкогрузовых шин», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Стоит отметить, что легкогрузовая шина 195/75R16C KAMA ICE TRACE стала лауреатом в номинации «Продукция производственно-технического назначения» регионального этапа федерального конкурса «100 лучших товаров России — 2024».