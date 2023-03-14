Норильск сможет сам производить материалы для строительства

Заполярный Норильск получит возможность самостоятельно обеспечивать себя строительными смесями, необходимыми для нужд стартовавшей в 2021 году жилищной реновации. Основой для их производства станет гипс, вырабатываемый компанией «Норникель» в ходе реализации «Серной программы». Испытания материала показали, что он экологически безопасен и обладает требуемыми для строительства качествами.

«Серная программа» — крупнейшая и наиболее значимая экологическая инициатива «Норникеля» за последние годы. Своим беспрецедентным масштабом этот проект привлекает внимание не только российских, но и иностранных наблюдателей. И не удивительно, ведь на его реализацию ГМК выделила 250 миллиардов рублей. Ради формирования экологически чистого производства компания не только остановила ряд устаревших промышленных подразделений, но и активно занялась тотальной модернизацией своих производственных мощностей на Надеждинском металлургическом и Медном заводах. Речь идет о внедрении на этих промплощадках Заполярного филиала технологии по утилизации диоксида серы. Оставив за скобками всю сложность этого химического процесса, отметим, что в финале из вредного газа получается совершенно безопасный гипс. Его безвредность подтверждают и первичные лабораторные исследования. «В результате первого этапа испытаний мы видим, что наш гипс чистый, не содержит вредных примесей», — отметила руководитель производственно-технического департамента «Норникеля» Екатерина Ахмадеева.

Сероутилизационное производство на Надеждинском металлургическом заводе будет запущено уже в нынешнем году. Но просто складировать тонны гипса на специализированных складах — как минимум нерационально. Тем более, что независимое тестирование этого материала, проведенное экспертами ведущего российского производителя строительно-отделочной продукции «Волма», показало, что норильский гипс вполне конкурентоспособен, поскольку соответствует высоким стандартам качества и полностью пригоден для промышленного и жилищного строительства. «Вместо того, чтобы лежать в хранилищах, гипс „Серной программы“ может поступить в оборот и использоваться для производства строительных материалов. Вместе с коллегами из „Волмы“ мы подбираем компонентный состав, разрабатываем рецептуру строительных смесей, чтобы в перспективе выйти на рынок с новым продуктом», — рассказала о планах представитель «Норильского никеля».

Такие планы не могут не радовать — особенно в свете набирающей обороты жилищно-коммунальной реновации Норильска. Собственное производство необходимых стройматериалов позволит городу вычеркнуть из расходных статей баснословные затраты на их доставку с материка. Решение о местном изготовлении строительных смесей из собственного гипса «Норникель» примет после получения официальной экологической экспертизы от уполномоченного государственного органа.