«Норникель», «Металлоинвест» и «Северсталь» — якорные заказчики ИЦК «Металлургия»

Ход реализации ИТ-проектов Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Металлургия» — одна из ключевых тем конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. Лидеры отрасли представили стейкхолдерам свои передовые цифровые решения и новые разработки по цифровизации бизнес-процессов.

Обеспечение независимости — сегодня именно так формулируется одна из главных целей национальной экономики. Независимость от импортного ПО в промышленности, от западных ИТ-решений во всех хозяйственных областях, от хлопающих дверью иностранных партнеров, в конце концов. В том числе, и в горно-металлургическом кластере. «Поставлена задача достичь технологической независимости от иностранного ПО, для чего необходимо построить сильную ИТ-отрасль, которая способна создавать высококлассные цифровые решения под конкретные задачи производителей. Это и есть основа промышленного суверенитета», — напомнил на открытии конференции председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Санкции, а также тотальный исход иностранных компаний и технологий из России вынудили многие отечественные промышленные компании к поиску альтернативных каналов приобретения необходимого для полноценной работы оборудования. Однако параллельный импорт — это не избавление от проблемы. Для ее решения необходим дальновидный стратегический подход, который обеспечит стабильное развитие предприятия. Именно поэтому в России год назад по инициативе кабмина были созданы 35 отраслевых Индустриальных центров компетенций (ИЦК), цель которых — обеспечить импортозамещение ПО во всех секторах национальной экономики. Один из них — ИЦК «Металлургия».

«В составе ИЦК «Металлургия» 18 компаний, между которыми налажено рабочее взаимодействие. Сегодня сформирован портфель из 25 проектов, он практически удвоился за год. Общая стоимость разработки этих проектов составляет 11 млрд рублей. 14 проектов признаны особо значимыми. Три проекта ведет компания «Норникель», два – «Металлоинвест» и два «Северсталь». Эти три компании выступают якорными заказчиками. Здесь есть очень важные проекты, такие как диспетчеризация подземных горных работы, горное планирование, горно-геологическая информационная система, которые делает «Норильский никель», — рассказал гендиректор ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов.

Проекты цифрового производства, развитие машинного зрения, использование VR-технологии — таковы сегодня приоритетные направления цифровизации другого участника ИЦК «Металлургия» — компании «Металлоинвест». «Мы делаем выбор в пользу передовых российских разработок в рамках программы импортозамещения. Все внедряемые продукты уникальны и полностью соответствуют стандартам, предъявляемым к российскому программному обеспечению. Часть используемых в компании платформ уже включены в Единый реестр отечественного ПО», — отметила директор по цифровой трансформации «Металлоинвеста» Юлия Шуткина.

IT-специалисты еще одного якорного заказчика ИЦК «Металлургия» — «Норникеля» — в настоящее время сосредоточены на четырех основных направлениях: глобальная прослеживаемость материалов от добычи до готовой продукции, полная оцифровка и виртуализация процессов, роботизация и автоматизация на каждом этапе работы, а также управление всеми процессами в авторежиме в реальном времени. Во время конференции президент «Норникеля» Владимир Потанин предложил синхронизировать сроки перехода на отечественное ПО в области критической инфраструктуры. «Его необходимо синхронизировать с графиком работы ИЦК. У предприятий должна быть реальная возможность опереться на результаты работы индустриальных центров компетенции. То же касается и отечественного «железа». Какие-то аналогичные инструменты надо создать в области элементной базы. Это очень важно. В отрыве от нее переход на отечественное ПО не даст нам полностью суверенитета», — пояснил свою позицию Владимир Потанин. Что касается проектов в области горного планирования, то, по мнению главы «Норникеля», они интересны тем, что все со-заказчики (компании Полюс, Мечел, АЛРОСА, УГМК, ЕвроХим и ФосАгро) тесно взаимодействуют и формируют свои требования. «Это позволяет рассчитывать на быстрое и эффективное внедрение этих проектов к концу 2024 года», — считает предприниматель.