«Норникель» окажет беспрецедентную финансовую поддержку Норильску

Правительство России, власти Красноярского края, мэрия Норильска и руководство «Норникеля» подписали ряд стратегически важных соглашений о социально-экономическом развитии заполярного промышленного города. Прежде всего, это договор, который определяет совместное формирование сторонами Комплексного плана развития Норильска на ближайшие 15 лет.

Детальная подготовка этого плана стала темой правительственного совещания под руководством вице-премьера Юрия Трутнева. Решено, в частности, что первоочередные задачи жизнеобеспечения северного моногорода будут сформулированы в соответствии с предложениями Совета Федерации. В ноябре 2020 года сенаторами были перечислены шесть приоритетных направлений работы по повышению уровня жизни норильчан. В их числе: переселение жителей Норильска и Дудинки на «материк», реновация муниципального жилищного фонда, модернизация объектов ЖКХ, развитие социальной инфраструктуры, создание комфортной и безопасной городской среды, развитие малого и среднего бизнеса.

Не менее важный для Норильска документ — новое четырехстороннее соглашение между федеральным центром, руководством Красноярского края, властями Норильска и компанией «Норникель», которое определит участие всех уровней власти и градообразующего предприятия в развитии города. Этот договор, по сути, знаменует продолжение эффективного десятилетнего сотрудничества, условия и сроки которого определялись предыдущим соглашением, заключенным в 2011 году.

Согласно подписанному документу, объем комплексных инвестиций в развитие Норильска до 2024 года и перспективу до 2035 года, который предполагается включить в обозначенный выше Комплексный план, составляет 120,1 млрд рублей. Финансовая нагрузка на стороны распределилась следующим образом: 24 млрд рублей заявлены из федерального бюджета, 14,8 млрд рублей поступят из региональной казны, львиная же доля — 81,3 млрд рублей — будет выделена горно-металлургическим гигантом. Таким образом компания остается лидером в вопросах поддержки территорий своего присутствия.

Владимир Потанин уверен, что обязательства, которые ГМК возлагает на себя, непременно встретят поддержку остальных сторон договора. «Мы будем расширять подобного рода взаимодействие, опираясь, прежде всего, на правительство Российской Федерации, потому что многие вещи без поддержки правительства нам трудно будет делать. Взаимодействуя с краем и с городом, мы рассчитываем, что, хотя программа предусматривает перспективу до 2035 гожа, уже первый отчетный период в этой программе — 2024 год. И мы сможем показать к этому сроку вполне конкретные результаты, которые норильчане почувствуют», — подытожил президент «Норникеля».