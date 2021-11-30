«Норникель» отдает приоритет ESG-инвестициям

Руководство компании сегодня представило международному инвестиционному сообществу актуализированную информацию по своим производственным и финансовым показателям, прогноз по рынку металлов, а также своё долгосрочное стратегическое видение бизнеса с особым упором на принципы ESG (экологичность, социальный эффект, корпоративное управление).

Президент «Норникеля» Владимир Потанин уже не раз заявлял, что современный социально-ответственный бизнес все чаще отдает предпочтение так называемым этичным инвестициям, когда в расчет принимается не только будущая выгода компании, но также влияние, которое эти инвестиции оказывают на общество и окружающую среду. Другими словами, речь идет о ESG-инвестировании. Так, «Норникель» увеличил свою 10-летнюю инвестиционную программу на 2021-2030 годы до 35 млрд долларов. Из них 6 млрд пойдут на реализацию различного рода экологических проектов, еще 8 млрд — на модернизацию энергетической инфраструктуры.

На что конкретно пойдут деньги? Например, на продолжение реализации масштабной Серной программы, которая предусматривает не только закрытие устаревших советских цехов, но и строительство нового производства по улавливанию диоксида серы, производства из него серной кислоты и ее последующей нейтрализации. В числе других заявленных экологических инициатив — переход на возобновляемые источники энергии, запуск проекта по мониторингу качества атмосферного воздуха в Норильске, уборка многолетних отходов в Норильском промышленном районе. И, конечно, сложнейшая задача по минимизации климатических рисков в условиях глобального потепления, решение которой в России ищут, в том числе, на федеральном уровне. «Мировой тренд на решение проблемы изменения климата ведет к увеличению спроса на наши металлы, что подтверждает правильность нашего решения по росту производства. Я верю, что наши усилия приведут к росту акционерной стоимости за счет комбинации самой высокой в отрасли рентабельности и лучших стандартов устойчивого развития», — заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Отметим, что уже в 2022 году ГМК намерена увеличить производство никеля и платиноидов на 8%. Прогноз пересмотрен, в частности, ввиду того, что рыночный дефицит никеля в текущем году составит около 149 тысяч тонн.

В «Норникеле» прекрасно понимают, что сегодня каждый хочет иметь дело с чистоплотной компанией, которая готова предложить на рынок экологически безопасный продукт. И у ГМК уже есть этот продукт: в июне 2021 года компания с успехом завершила трехлетний путь к производству низкоуглеродных металлов, получив первые 5000 тонн никеля с нулевым углеродным следом. Общий объем сэкономленных выбросов – 47 тысяч тонн — был подтвержден независимым аудитором. До конца уходящего года горно-металлургический гигант рассчитывает произвести до 10 тысяч тонн такого никеля. В компании уверены, что ее металлы будут актуальны при переходе к зелёной энергетике — как в возобновляемых источниках энергии, так и в электромобилях. «Наша корзина металлов играет ключевую роль в глобальном переходе к углеродно-нейтральной экономике. Стратегическая цель руководства «Норникеля» — войти в премьер-лигу компаний, способствующих переходу к зеленой экономике, и стать лидером в устойчивом развитии. Причем, для нас это значит не только соответствовать всем техническим и законодательным требованиям, но и удовлетворять самым высоким отраслевым стандартам в области экологии, промышленной безопасности и корпоративного управления», — отметил старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров.

В «Норникеле» подчеркивают, что компания имеет сегодня самый низкий углеродный след в отрасли среди конкурентов. К 2028 году в ГМК планируют снизить выбросы углерода при выпуске 1 тонны никеля на 16%. Компания также озвучила свои планы по существенному наращиванию вложений в комплексное развитие горнорудной базы и перерабатывающих мощностей, что даст ей возможность существенно нарастить объемы производства металлов в течение 10 лет. Так, ожидаемый рост выпуска никеля и меди составит 25-35%, металлов платиновой группы — 50-60%. Несмотря на рост производства, объём выбросов парниковых газов почти не изменится.