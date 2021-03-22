«Норникель» поддержит саамов Мурманской области

Компания начала подготовку соглашения с коренными жителями Кольского полуострова. Об этом стало известно на встрече, которую провели в Мурманске вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев и президент Ассоциации кольских саамов Елена Рочева. Документ призван придать новый импульс сотрудничеству компании с общественными организациями, представляющих интересы саамов.

Примеров, когда «Норникель» откликается и поддерживает инициативы саамской общественности уже много. Так, почти двадцать лет активисты коренного народа мечтали увековечить память оленеводов, призванных в годы войны на службу в оленетранспортные подразделения Карельского фронта. Благодаря помощи компании минувшей осенью в Мурманске был открыт такой мемориал.

Другой хороший пример – выход уникального издания, «Альманаха саамской литературы». Сложность работы над ним заключалась в существовании нескольких вариантов алфавита и нескольких диалектов (по мнению некоторых специалистов, даже вариантов) саамского языка.

— Меры поддержки местных сообществ, представляющих интересы коренных малочисленных народов Севера, всегда находились в зоне особого внимания «Норникеля», действующего в рамках собственной Политики в отношении прав коренных народов (Indigenous Rights Policy), — подчеркнул на встрече с Еленой Рочевой вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

Он также выразил мнение, что сегодня есть все основания для продолжения взаимодействия компании и саамских общественных организаций на новом качественном уровне.

Поддержка коренных народов в регионах, где работают предприятия «Норникеля» — это важное для компании направление взаимодействия с местными сообществами. В последние годы такая работа приняла системный характер. Например, в сентябре 2020 года компания подписала соглашение с основными общественными организациями, представляющими интересы народов Таймыра. Меры поддержки коснуться строительства, медицины, культуры, туризма, спорта и многого другого. На это «Норникель» готов выделит около 2 млрд рублей.