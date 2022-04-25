Норникель подтвердил устойчивость финансовой модели, объявив рекомендацию по дивидендам за 2021 год

На фоне ежегодно растущих капвложений и многочисленных инвестиционных программ российский горно-металлургический гигант не намерен снимать с себя финансовую ответственность перед многочисленными акционерами, коих более 200 тысяч. Не станет поводом для отмены дивидендов и сложившаяся за последние два месяца турбулентность мировых рынков. 22 апреля Совет директоров ГМК предложил утвердить объем итоговых выплат в размере 1166,22 рублей за одну акцию. Свое решение по этому вопросу годовое собрание акционеров «Норникеля» примет 3 июня.

Компания целенаправленно следует принципам своей стратегии устойчивого развития, которая предусматривает рост производства и поддержку перехода к «зеленой экономике» — причем в самом обозримом будущем. Не менее важные задачи «Норникеля» — решение экологических проблем, также выполнение социальных обязательства перед жителями регионов, в которых расположены филиалы ГМК. Не удивительно, что одни только социальные инвестиции «Норникеля» за 2021 год выросли более чем в 2 раза — до 1 млрд долларов. Если учесть, что выручка компании за тот же период составила 17,9 млрд долларов, то становится понятно, что на «социалку» компания под руководством Владимира Потанина потратила почти 6% вырученных средств. На что конкретно пошел миллиард долларов «Норникеля»? Статей расходов очень много. Так, компания инвестирует комплексный пятилетний план содействия развитию коренных народов Таймыра, осуществляет финансовую поддержку учреждений здравоохранения Заполярья, вкладывает средства в появление новых туристических кластеров, дает дорогу общественно-значимым инициативам местных некоммерческих организаций. Другое знаковое для «Норникеля» социальное направление — Программа реновации жилой и социальной инфраструктуры Норильска. И все это не считая различного рода затратных экологических инициатив ГМК — от Серной программы до минимизации климатических рисков.

Не менее добросовестно компания ведет себя по отношению к своим акционерам. Совет директоров ГМК 22 апреля рекомендовал одобрить выплату финальных дивидендов за 2021 год, исходя из расчета 1166,22 рубля за акцию (около 15,55 долларов по курсу ЦБ РФ на 22.04.2022). Всего же на выплату итоговых дивидендов компанией будет перечислено 178,3 млрд рублей (около 2,4 млрд долларов).