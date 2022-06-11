«Норникель» представил ежегодные достижения в сфере устойчивого развития

Компания под руководством Владимира Потанина продолжает являть примеры деловой информационной открытости. Судите сами: обнародованный 8 июня корпоративный отчет об устойчивом развитии «Норникеля» за 2021 год является уже восемнадцатым публичным нефинансовым отчетом, подготовленным ГМК для широкого круга заинтересованной общественности. Документ раскрывает данные о вкладе российского горно-металлургического гиганта в достижение целей ООН в области устойчивого развития.

В 2015 году ООН назвала 17 основных целей в области устойчивого развития, входящих в повестку дня на период до 2030 года. И долг каждой серьезной социально и экологически ответственной компании на планете помочь достичь эти цели. Разумеется, «Норникель» в этом отношении полностью соответствует мировому тренду. Так, принятая руководством ГМК летом 2021 года «Стратегия в области охраны окружающей среды и климата» перекликается сразу с несколькими глобальными задачами, поставленными ООН. Речь, в частности, идет о рациональном использовании водных ресурсов, восстановлении экосистем суши, построении рациональных моделей производства.

Еще одна задача, провозглашенная ООН — «борьба с изменением климата и его последствиями» (цель №13). В «Норникеле», чья производственная деятельность в Арктике в эпоху глобального потепления связана с повышенными климатическими рисками, об актуальности этой проблемы знают не понаслышке. Для того, чтобы «укротить» вечную мерзлоту, специалисты ГМК запустили в Норильске цифровую систему мониторинга за состоянием фундаментов зданий и прочих объектов инфраструктуры компании и города. В единый диспетчерский центр в режиме реального времени стекаются данные с сотен температурных и сейсмодатчиков, реагирующих на минимальные изменения в грунте и несущих конструкциях.

С изменением климата «Норникель» борется и путем снижения углеродного следа. Компания сегодня имеет самый низкий углеродный след в отрасли среди конкурентов. Более того: экологическая стратегия ГМК предусматривает сокращение объемов выбросов парниковых газов к 2028 году на 25% до уровня 7,7 млн тонн в год. Но и это не все: в 2021 году ГМК поставила на рынок первую партию уникальной углеродно-нейтральной продукции — 5000 тонн никелевых катодов. Стратегическая цель руководства «Норникеля» — войти в премьер-лигу компаний, способствующих мировому переходу к «зеленой экономике».

Реализация «Серной программы» ГМК помогает добиться тотального снижения выбросов в атмосферу диоксида серы (SO2). Ради достижения этой цели «Норникель» предпринял не только на масштабную модернизацию производственных мощностей, но и решился на ликвидацию устаревших промышленных подразделений. Например, закрытие плавильных печей в поселке Никель и металлургического цеха в Мончегорске дали компании возможность уменьшить объем серных выбросов в атмосферу почти на 90% по сравнению с 2015 годом.

Еще одна провозглашенная ООН цель в области устойчивого развития — сохранение биоразнообразия. В 2021 году «Норникель» выпустил Программное заявление о сохранении биоразнообразия, в рамках которого взял на себя обязательства регулярно осуществлять выявление и оценку рисков, а также потенциального отрицательного воздействия своих предприятий на биоразнообразие в регионах присутствия. Ради получения объективной и достоверной информации весной этого года стартовала экологическая экспедиция, к участию в которой были привлечены независимые эксперты из нескольких научных институтов Сибирского отделения РАН.

Социальная ответственность — еще один приоритет устойчивого развития «Норникеля». По итогам минувшего года социальные затраты компании достигли внушительных 6% от выручки. Это самый высокий показатель среди отечественных промышленных корпораций. На что идут выделяемые ГМК средства? На реализацию масштабной жилищной и инфраструктурной реновации в Норильске, на поддержку объектов здравоохранения в регионах присутствия, на помощь коренным малочисленным народам, на возведение новых объектов образования, культуры и спорта, на помощь малому и среднему бизнесу, на гранты для социально-значимых для Норильска инициатив.

«Стратегические цели „Норникеля“ неразрывны с повесткой устойчивого развития. С учетом новых глобальных вызовов эта тема приобретает еще большую актуальность для нашей компании. Мы акцентируем нашу деятельность на повышении ресурсо- и энергоэффективности, снижении вредного воздействия на экологию и ликвидации накопленного загрязнения, управлении климатическими рисками, повышении качества жизни в регионах присутствия, а также на поддержании репутации одного из самых привлекательных работодателей в российской промышленности. Устойчивое развитие для нас − это философия бизнеса, мировоззрение управленческих команд, корпоративная культура и долгосрочная ценностная платформа», — так прокомментировал результаты в области устойчивого развития президент «Норникеля» Владимир Потанин.