«Норникель» представил первые токены

Global Palladium Fund, учрежденный горно-металлургическим гигантом, впервые выпустил цифровые активы. Предполагается, что они позволят компании упростить торговлю производимыми металлами путем перевода части сделок с крупнейшими промышленными контрагентами в цифровой формат — более открытый и управляемый.

«Норильский никель» реализовал анонсированные ранее планы по токенизации части производимых металлов. «Мы собираемся развивать новые стандарты, переводя торговые операции в цифровой формат. «Норникель» запускает smart-контракты и токены на свои металлы, что позволит повысить прозрачность поставок и сделать их более удобными. Это даст отрасли необходимые инструменты, гарантирующие ответственный подбор поставщиков и отслеживание углеродного следа, наряду с другими требованиями в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления», — отмечал президент компании Владимир Потанин.

Первыми к цифровому проекту «Норникеля» подключатся его давние партнеры — международные товарно-сырьевые компании Traxys и Umicore. Сделки по металлам в новом формате ожидаются уже в самое ближайшее время, в 2021 году компания рассчитывает до 20% продаж промышленным потребителям осуществлять именно через токены — единицы учёта, по сути заменителя товара или ценных бумаг в цифровом мире. «Токены — это цифровое воплощение товара, причем сделки с ними могут быть как физические, так и финансовые. Токенизация открывает возможность создания новой удобной экосистемы для промышленных потребителей по всей цепочке создания стоимости товара. Мы уверены, что это даст горнодобывающей промышленности возможность гарантировать ответственный выбор поставщиков», — заявил вице-президент «Норникеля» Антон Берлин.

Отметим, что токены Global Palladium Fund выпущены на успешно протестированной цифровой блокчейн-платформе Atomyze. Эта площадка уже получила одобрение Центробанка РФ и начнет функционировать с 1 января 2021 года — после вступления в силу Закона «О цифровых финансовых активах». «Платформа Atomyze способна осуществить революцию на товарно-сырьевом рынке. Мы счастливы быть одними из первых, кто получил к ней доступ, и уверены, что эта новая экосистема сделает каждодневные транзакции более гибкими, экологически ответственными и выгодными», — прокомментировал событие председатель совета директоров Traxys Алан Доктер.