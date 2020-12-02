«Норникель» провел встречу с инвестиционным сообществом

Горно-металлургический гигант продолжает оставаться одной из самых открытых компаний в России. Руководство «Норильского никеля» уже восьмой год подряд публично озвучивает основные аспекты перспективного развития компании и обозначает главные направления своей инвестиционной программы.

Каждый День инвестора «Норильский никель» традиционно проводит под определенным девизом, метко отражающим приоритетные цели компании. Так, например, последние три года лейтмотивом стратегической программы ГМК был устойчивый рост, расширение его горизонтов. Однако в этом году «Норникель» существенно смещает акценты: отныне тон перспективному развитию компании задает новый актуальный слоган — «Обеспечиваем движение к зелёному будущему».

Причем актуальность выбранного направления подтверждается конкретными цифрами. Так, если общая инвестиционная программа горно-металлургического гиганта на ближайшие 10 лет оценивается в 27 миллиардов долларов, то почти пятая часть этой суммы предназначена конкретно на реализацию экологических проектов. «Значительная часть этой суммы будет направлена на повышение уровня безопасности, надежности производства и сокращения воздействия на окружающую среду. «Норникель» инвестирует в свою экологическую программу более 5,5 миллиарда долларов, из которых 3,6 миллиарда приходятся на «Серный проект», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Приоритетным направлением стратегии ГМК также объявлена ликвидация исторического загрязнения прежних лет, которая подразумевает демонтаж брошенных строений, сбор и переработку металлолома, санитарную обработку земли.

Капитальные инвестиции компании на развитие инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в ближайшие 5 лет достигнут 4 млрд долларов, что даст возможность модернизировать и повысить уровень промышленной безопасности более 60% промышленных площадок «Норникеля». «Эти инвестиции позволят нам двигаться вперед по трем основным направлениям: безопасность, энергоэффективность и сокращение выбросов углекислого газа», — подчеркнул глава «Норникеля».

Компания озвучила свои планы по существенному наращиванию вложений в комплексное развитие горнорудной базы и перерабатывающих мощностей, что даст возможность почти на треть увеличить объем производство металлов в течение 10 лет. «Глобальный переход к „зелёной“ экономике потребует больших объемов никеля, меди, палладия и платины, поэтому мы инвестируем в экологичный рост производства. Мы намерены быть абсолютно прозрачными и удобными для наших клиентов за счёт современных цифровых решений. „Норникель“ как лидер отрасли и ответственная компания продолжит выстраивать свою стратегию на принципах устойчивого развития и с учетом общественных интересов», — отмечают в руководстве компании.