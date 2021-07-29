«Норникель» создает систему автоматического мониторинга сооружений на вечной мерзлоте

Об этом на заседании Общественной палаты Норильска рассказал вице-президент по экологии и промышленной безопасности компании Станислав Селезнев.

— Часто упоминаемый сейчас вопрос — изменение климата. Арктика теплеет гораздо быстрее. Чтобы предупредить последствия необходимо иметь систему автоматического мониторинга. Мероприятия в этом направлении уже идут. Больше 1500 зданий и все резервуары мы оборудуем датчиками. Также будем использовать в этой комплексной системе скважины и аэрокосмический мониторинг, — сообщил Станислав Селезнев.

Эту инициативу компании на заседании Общественной палаты Норильска поддержали экологи. По мнению руководителя программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексея Книжникова, это один из правильных выводов, сделанных после анализа причин прошлогодней аварии на ТЭЦ-3.

— Сейчас стало ясно, что разрушенную после развала СССР систему мерзлотного мониторинга необходимо восстанавливать. И Норильск с помощью компании может стать прекрасным полигоном для этого, — заявил он.

«Арктические исследования для устойчивого развития» – так в повестке дня обозначили тему этого заседания Общественной палаты. Круг участников встречи оказался гораздо шире обычного. К разговору пригласили экспертов, экологов, ученых, парламентариев, представителей местной и региональной администраций, руководителей «Норникеля» и его Заполярного филиала.

— Мы намерены, по мере того как наши планы будут реализовываться, регулярно встречаться на площадке Общественной палаты, рассказывать о динамике наших усилий. Мы это делаем и в отношениях с нашими инвесторами, с потребителями, которые высказывают серьезные пожелания к экологическому качеству нашей продукции, с банками и финансовыми учреждениями, которые нас финансируют. В этом плане мы сотрудничаем практически со всеми заинтересованными сторонами. Посещение и выступление в Общественной палате Норильска станет таким же привычным явлением, как это и должно быть, — выразил уверенность Андрей Бугров, старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля».

Он рассказал о планах компании в сфере охраны окружающей среды. Так концу 2025 года в результате реализации «Серного проекта» «Норникель» планирует снизить в Норильском промышленном районе выбросы диоксида серы на 90 процентов. Компания поможет муниципалитету бороться с мусором – идет работа по строительству четырех мусороперерабатывающих заводов. К 2031 году будет рекультивировано около 700 гектаров земли.

— Фронт работ для «Норникеля» огромный. Сокращение выбросов парниковых газов ежегодно на 800 тысяч тонн — это примерно соответствует выбросам 350 тысяч автомобилей в год, — привел пример Андрей Бугров. — Восстановление леса, в основном это касается Забайкальского края и Кольского полуострова, проводится на территории, соответствующей примерно 1741 аэропорту «Домодедово». Очистка воды, 43 миллионов кубических метров в год — это потребление воды среднего города численностью примерно 250 тысяч человек. Уборка неминеральных отходов — 1,6 миллиона тонн, которые накоплены за 50 лет. Чтобы их вывезти нужно 111 тысяч КамАЗов.