«Норникель» затеял глобальную уборку в Заполярье

40 млрд рублей до 2030 года намерена вложить компания в беспрецедентный экологический проект – масштабную очистку территорий Норильского региона. Речь идет о сносе нескольких сотен ветхих объектов инфраструктуры, вывозе и безопасной утилизации более 1,3 млн тонн отходов производственной деятельности, более 2 млн тонн мусора и более 600 тысяч тонн металлолома. Кроме того, компания проводит рекультивацию земель, загрязненных в результате прошлогодней аварии на ТЭЦ-3. Результатом стартовавшего летом процесса рекультивации станет восстановление экологии пострадавших территорий до состояния, соответствующего экологическим нормам РФ.

Масштабный комплекс мер по экологическому восстановлению земель и водных ресурсов Заполярья реализуется силами Норильской топливно-энергетической компанией, входящей в состав «Норникеля». Специалистам ГМК в этом непростом деле помогают профессиональные экологи из Экспертно-аналитического центра по проблемам окружающей среды «Экотерра». К настоящему моменту уже реализован большой комплекс работ: вспахано более 200 000 м2 земли, внесено более 55 000 м2 торфа, засеяно семенами более 70 000 м2 территории. В ближайших планах предстоит засеять еще почти 900 000 м2 площади. Эксперты уверены, что эти меры помогут сформировать плодородный слой почвы, что, безусловно, будет способствовать восстановлению хозяйственной ценности земель Заполярья.

«Экологическая стратегия «Норникеля» предусматривает выход компании на лидирующие позиции по экологической повестке к 2030 году. Рекультивация земель, загрязненных в результате аварии на ТЭЦ-3, — только начало движения к этой цели, часть большой работы. Наша экологическая программа направлена на охрану земельных ресурсов, атмосферного воздуха, водных объектов, сохранение биоразнообразия, увеличение переработки отходов и вовлечение их в повторное использование», — отметил вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнёв.