Нотариальные действия по всей стране стали еще доступнее: нотариусы подвели итоги 2023 года

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29 декабря 2023

На портале Федеральной нотариальной палаты подвели итоги 2023 года. К ключевым достижениям уходящего года нотариусы отнесли возрастающую доступность всех нотариальных действий.

Этому способствовал вступивший в силу с октября этого года закон  о новой тарифной системе. Теперь за совершение нотариальных действий взимается единый тариф, который состоит из федеральной и региональной частей.

Как следствие, с этого года стоимость услуг нотариусов стала еще более сбалансированной, а в ряде случаев — снизилась.

Например, региональный тариф снизился на 44% в Краснодарском крае, на 41% в Нижегородской области, на 38% в Татарстане, на 33% — в Ленобласти и на 35% в Московской области. 

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