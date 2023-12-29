Нотариальные действия по всей стране стали еще доступнее: нотариусы подвели итоги 2023 года

На портале Федеральной нотариальной палаты подвели итоги 2023 года. К ключевым достижениям уходящего года нотариусы отнесли возрастающую доступность всех нотариальных действий.

Этому способствовал вступивший в силу с октября этого года закон о новой тарифной системе. Теперь за совершение нотариальных действий взимается единый тариф, который состоит из федеральной и региональной частей.

Как следствие, с этого года стоимость услуг нотариусов стала еще более сбалансированной, а в ряде случаев — снизилась.

Например, региональный тариф снизился на 44% в Краснодарском крае, на 41% в Нижегородской области, на 38% в Татарстане, на 33% — в Ленобласти и на 35% в Московской области.