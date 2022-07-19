Нотариусы назвали нотариальные действия, которые оказались наиболее востребованы среди беженцев

По данным Федеральной нотариальной палаты, наиболее востребованными нотариальными действиями среди беженцев из ДНР, ЛНР и Украины являются свидетельствование верности копий документов, свидетельствование подлинности подписи переводчика и свидетельствование верности самого перевода документов.

Как обращает внимание «Российская газета», последние два нотариальных действия принципиально отличаются друг от друга. Свидетельствование подлинности подписи переводчика лишь свидетельствует подпись переводчика и тут нотариус только удостоверяет его личность. Соответственно, нотариальные льготы на данные действия не распространяются. Однако, нотариусы некоторых регионов в силу объективных причин владеют украинским языком (например, нотариусы Крыма). В данном случае перевод с украинского на русский язык они осуществляют самостоятельно. не взимая платы с беженцев.

«Соответственно, в этом случае услуга по переводу документа и его нотариальному удостоверению предоставляется беженцам на льготных условиях», – отмечают на портале нотариат.ру

В ряде случаев, нотариусы и вовсе оказывают беженцам из ДНР, ЛНР и некоторых регионов Украины помощь на бесплатной основе. Так, по словам президента Нотариальной палаты города Севастополя Ольги Каленкович, «многие нотариусы Севастополя по собственной инициативе не берут оплату государственной пошлины, так как обратившиеся люди находятся в бедственном положении. В этом случае госпошлину оплачивает сам нотариус, за счет собственных средств».

Аналогичные инициативы реализуются нотариусами Воронежской и Ростовской областей, Ставропольского края и других субъектов РФ.

Всего с февраля 2022 года нотариат предоставил помощь беженцем почти на 60 миллионов рублей.