Новая группа столичных педагогов 4 июля начнет обучение технологиям коучинга

Московские учителя осваивают коучинговые технологии. Педагоги осваивают коучинг при помощи специалистов Корпоративного университета московского образования Департамента образования и науки.

С момента запуска проекта в апреле в нем приняли участие свыше 300 педагогов. Обучение новой группы начнется 4 июля. Любой желающий может стать участником курса, для этого требуется записаться на портале дополнительного профессионального образования для педагогов. Обучение происходит за счет средств московского бюджета, сообщает Правда.ру.

Для педагогов проводятся короткие видеолекции. Обратная связь от преподавателей курса обеспечивается практическими занятиями. При этом педагог сам выбирает время проведения занятий.

Учителя приобретают навыки планирования, проектирования, эффективной коммуникации, осваивая инструменты целеполагания и оценки достижения результатов. Эти навыки пригодятся педагогам в ходе проведения различных мероприятий, включая родительские собрания, занятия и т.д.