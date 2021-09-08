Новая серия видеорегистраторов MiVueTM от Mio представлена моделями R45, R46 и R47D

Ведущий международный разработчик и производитель автомобильной электроники Mio Technology выпустил необычные видеорегистраторы. Модели новой серии спроектированы в виде внутрисалонного зеркала заднего вида. В этих видеорегистраторах есть все передовые функции, а сами устройства не занимают лишнее место на ветровом стекле автомобиля.

Новая серия представлена моделями MiVueTM R45, R46 и R47D.

Простая установка

Видеорегистратор легко установить с помощью специального крепления. Устройство не загораживает обзор и выполняет привычные функции зеркала, а штатное не придется демонтировать.

Удобный формфактор

На встроенном жидкокристаллическом дисплее размером 4,39 дюйма все отлично видно. Камера Full HD с широким углом обзора 135 градусов создает высококачественное изображение — все важные детали пути попадут на видео. Регистратор с интуитивно понятным меню удобно использовать даже новичку.

Большие возможности

Еще в устройстве есть внешний GPS-приемник, который с высокой точностью определяет скорость и местоположение видеорегистратора. При включении дата и время синхронизируются автоматически.

Функция GPS-информера

Модели MiVueTM R45, R46 и R47D предупреждают о приближении к камере контроля скорости, при этом время оповещения можно выбрать в меню.

Встроенный G-сенсор

В момент нештатной ситуации на дороге — резкого ускорения, торможения или удара — видеорегистратор сохраняет последний записанный файл в специальную папку на карте памяти, защищенную от удаления. Важные записи не пропадут, пока вы сами их не сотрете.

Программа MiVueTM Manager

Все модели R-серии работают с программой MiVueTM Manager, в которой можно просмотреть видео, трек поездки на Google-картах и одновременно записи с регистратора с двумя камерами.

Камера заднего вида

В комплекте устройств MiVueTM R47D есть парковочная камера заднего вида. Она легко подключается и автоматически активируется при включении задней передачи. Угол обзора этой камеры — 116 градусов. Класс защиты от влажности — IP65.

О компании Mio Technology

Бренд Mio зарегистрирован в мае 2002 года. Изначально компания продавала портативные навигационные устройства, однако со временем ассортимент стал значительно шире. Сегодня в нем есть видеорегистраторы и радар-детекторы, которые завоевали множество престижных наград.

Устройства Mio продаются в 50 странах. Компания лидирует в сегменте видеорегистраторов и радар-детекторов в России, Восточной Европе, Австралии, Японии и на Тайване.

Mio разрабатывает и производит продукты высочайшего качества, которые позволяют делать движение на дорогах комфортнее и безопаснее.

Подробнее о Mio — на сайте mio.com/ru.

Пресс-служба Mio Technology в России