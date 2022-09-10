Новая выездная сессия «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» пройдет в ЛНР

Вторая выездная художественная сессия «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» (Школа) стартует 6 сентября в Луганской Народной Республике (ЛНР). Приглашение принять участие в сессии получили 20 воспитанников Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского. Молодые художники будут работать над композициями и портретами на тему «Дорога к дому» под руководством преподавателей Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина. В рамках Школы запланированы лекции, занятия в мастерских и пленэр под открытым небом.

В июне 2023 года лучшие студенты смогут поехать в Санкт-Петербург, где состоится трехнедельный курс «Школы Иннопрактики и Русских сезонов». Там же будут учиться и иностранные студенты, прошедшие в Школу по конкурсу творческих досье.

Первая зарубежная сессия Школы при поддержке Национальной школы искусств и ремесел в Дакаре прошла в мае 2022 года в Республике Сенегал. Под руководством четырех преподавателей Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина обучение в крупном культурном кластере Place du Souvenir Africain на берегу Атлантики прошли 16 талантливых живописцев и скульпторов из 7 африканских стран.

Поддержку выездной сессии в ЛНР оказывает Всероссийская политическая партия «Единая Россия».