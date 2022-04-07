Новейшие Mini LED телевизоры и саундбары TCL отмечены престижной премией

Гонконг, 7 апреля 2022 г. — TCL Electronics, один из главных игроков в мировой телевизионной индустрии и ведущий производитель потребительской электроники, получил награду Red Dot Awards за дизайн трех телевизоров (включая две новые модели телевизоров TCL серии C) и двух новых саундбаров.

Международное жюри присудило награду Red Dot продуктам, отличающимся выдающимся высококачественным дизайном. В этом году престижный знак качества был вручен следующим моделям TCL для домашнего кинотеатра:

TCL OD Zero Mini LED 8K TV X925 PRO

TCL Mini LED 4K TV C935 Series

TCL Mini LED 4K TV C835 Series

Саундбар TCL C935U (93 Series)

Саундбар TCL P733W (P73 Series)

Серии C935 и C835 от TCL задают высокий стандарт эстетики дизайна телевизоров. Удостоенные наград модели C935 и C835 отличаются тонким, элегантным корпусом, благодаря которому телевизоры вписываются в любую домашнюю обстановку не только как приборы, обеспечивающие захватывающие впечатления, но и как неотъемлемые предметы интерьера, являющиеся частью эстетики декора и способные украсить собой любое помещение.

В то же время, TCL Mini LED 8K TV X925 PRO, оснащенный технологией OD Zero Mini LED, также получил награду Red Dot за ультратонкий корпус и уникальный дизайн. Награды Red Dot Awards подчеркивают стремление TCL стать ведущим игроком в секторе Mini LED телевизоров и при помощи лучших технологий предложить вам систему Connected Entertainment (объединенные развлечения).

Новейшие саундбары TCL C935U и P733W, которые будут выпущены в конце этого года, получили награды Red Dot Awards 2022 за уникальный дизайн инновационной технологии акустического отражения.

«Компания TCL рада и гордится тем, что получила несколько наград с отличием Red Dot Awards за выдающийся дизайн продукции. Наши устремления подкрепляются новым слоганом компании “Вдохновляя на великое”, а миссия TCL остается прежней — создавать качественные товары по конкурентоспособной цене и всегда ставить клиентов на первое место, благодаря чему жизнь людей будет становиться более удобной и “умной”», — прокомментировал Шаоюн Чжан, генеральный директор TCL Electronics.

Red Dot — это награда за высокое качество дизайна. В этом году международное жюри, состоящее из профессионалов в области дизайна, оценивало качество дизайна и степень инновационности работ из примерно 60 стран.

Уже второй год подряд продукция TCL завоевывает награду Red Dot Awards. Это является важным достижением, поскольку бренд выходит на новые рынки и продолжает исследования и разработки для улучшения качества жизни. Верный главному принципу конкурса Red Dot “Победа — это начало”, TCL будет стремиться вдохновлять на великое при помощи своей более инновационной продукции и развитым технологиям.

О TCL Electronics

TCL Electronics — быстрорастущая компания по производству потребительской электроники и ведущий игрок в мировой телевизионной индустрии. Основанная в 1981 году, в настоящее время она функционирует более чем на 160 рынках по всему миру. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включающей в себя разнообразную продукцию: телевизоры, аудиосистемы и умные бытовые приборы. Источник: https://www.tcl.com/ru/ru/news/TCL-Wins-Red-Dot-Awards-Product-Design-2022