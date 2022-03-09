Новейшие решения для ЦОД и комплексов зданий на MWC 2022 представляет Huawei

Компания Huawei провела саммит по промышленной цифровой трансформации в рамках Всемирного мобильного конгресса 2022 года (MWC 2022) в Барселоне (Испания). Во время саммита компания представила новейшие решения для центров обработки данных и интеллектуальных сценариев использования в комплексах зданий. В комплексах зданий к хранилищам центров обработки данных, вычислительным мощностям и энергоэффективности предъявляются высокие требования. Нередки случаи возникновения проблем при управлении разрозненными активами. Компания Huawei пригласила своих клиентов, партнеров и лидеров общественного мнения, чтобы обсудить отраслевые тенденции и познакомить их с методами цифровой трансформации. Представители компании поделились своим видением инновационного будущего, в котором сочетаются преимущества цифровых технологий, выгода для бизнеса и экологически безопасное развитие отрасли.

В своей вступительной речи президент компании Huawei в Западной Европе Ли Пэн (Li Peng) подчеркнул, что в будущем ключевыми темами станут цифровая трансформация и защита окружающей среды. Компания Huawei предлагает инновационные решения в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также широкий ассортимент продукции для создания надежной инфраструктуры ИКТ и обеспечения цифровой трансформации в промышленных масштабах. В последние десятилетия компания Huawei уделяла повышенное внимание разработкам, призванным снизить энергопотребление и сократить выбросы углерода за счет внедрения инноваций в свою продукцию и решения.

Huawei представляет два Huawei

Вице-президент компании Huawei Enterprise Business Group Чен Банхуа (Chen Banghua) выступил на саммите с вступительной речью «Погружение в цифровые технологии с инновационной цифровой инфраструктурой» (Dive into Digital with Innovative Digital Infrastructure), во время которой он объявил о запуске полностекового решения для ЦОД, предназначенного для использования в комплексах зданий. Г-н Чен также рассказал о новейших разработках компании в области цифровой трансформации в энергетике, финансах, транспорте и других отраслях.

Полностековое решение Huawei для центров обработки данных занимает лидерские позиции в области облачных технологий для высокопроизводительных сред, оставаясь при этом безопасным для окружающей среды. Интеллектуальное решение Huawei для комплексов зданий обеспечивает полностью беспроводной доступ, обновление сетевой архитектуры и гиперконвергенцию ИТ-инфраструктуры. Постоянные усилия компании Huawei по внедрению инноваций в сфере ИКТ и цифровой инфраструктуры заложили прочную основу для развития интеллектуального мира, отметил в своей речи г-н Чен.

Полностековое решение для ЦОД: компания Huawei поставляет все компоненты для инфраструктуры центров обработки данных вплоть до ИКТ-устройств и облачных платформ в целях обеспечения конвергенции программного и аппаратного обеспечения, междоменного производственного взаимодействия и других инноваций. Данное решение предназначено для создания высокопроизводительных, надежных и экологически чистых центров обработки данных с интеллектуальным управлением. Новаторство решения проявляется в следующих четырех областях.

Обновление вычислительных ресурсов и систем хранения данных: облачная платформа с интеллектуальным управлением самостоятельно распределяет вычислительные мощности. Использование инновационного блока цифровой обработки данных позволяет направить все мощности процессора на обработку сервисов, полностью раскрывая потенциал устройства и увеличивая емкость виртуальной машины на 30%. Модуль хранения взаимодействует с сетью NoF+, удваивая производительность.

Обновление сетевых ресурсов: централизованное управление сетью и быстрое комплексное предоставление услуг обеспечиваются за счет инновационной синергии DCI-DCN, позволяя создавать сети центров обработки данных с максимально гибкой и эффективной конфигурацией.

Обновление систем обеспечения бесперебойной работы: полностековое решение для аварийного восстановления предлагает комплексное резервное копирование, охватывающее как отдельный элемент оборудования, так и всю облачную платформу. Данное решение способно удовлетворить различные потребности при эксплуатации ЦОД, обеспечивая бесперебойную круглосуточную работу онлайн-сервисов. Комплекс технических средств для хранения данных на базе оптических технологий сокращает время переключения службы канала в режиме «активный–активный» до 5 мс. Это позволяет восстанавливать сервис хранения за одну секунду, что совершенно незаметно для пользователей.

Обновление средств обеспечения экологичности ресурсов: за счет инновационной конструкции систем охлаждения со сверхвысокой плотностью увеличена эффективность энергопотребления, а соответствующий годовой показатель снижен более чем на 14%. Сборная модульная модель аппаратной сокращает время развертывания более чем на 70%, при этом отсутствуют строительные отходы, а окружающей среде наносится лишь незначительный вред.

Интеллектуальное решение нового поколения для комплексов зданий: компания Huawei обновила и модернизировала офисную сеть, сетевую архитектуру и помещение для ИТ-оборудования — три основных модуля ИКТ-инфраструктуры в любом комплексе зданий. Это ускоряет интеллектуальную модернизацию и цифровую трансформацию комплексов зданий, предлагая более эффективное, экологичное и удобное обслуживание.

Интеллектуальное обновление офисной сети: запатентованные компанией Huawei технологии AirEngine Wi-Fi 6 и IdeaHub взаимодействуют друг с другом на основе уникальных интеллектуальных алгоритмов диспетчеризации мультимедиа. Они обеспечивают быстрый доступ к собраниям, беспроводную проекцию экрана и проведение видеоконференций в формате 4K, Hi-Fi аудио и с нулевым зависанием кадров.

Обновление сетевой архитектуры: процесс основан на инновационной технологии передачи данных на большие расстояния с помощью нескольких технологий (беспроводная сеть, медный и оптический кабели), благодаря чему новое решение Huawei обеспечивает высокоскоростную связь и электропитание для удаленных устройств. Данное решение меняет определение упрощенной архитектуры для сетей нового поколения в комплексах зданий, в результате обновления структура сетевой архитектуры меняется и ей присваивается второй уровень вместо третьего. Кроме того, использование решения сокращает энергопотребление аппаратного помещения, а также всей сети и снижает общую стоимость владения на 38%.

Конвергенция помещений для ИТ-оборудования: традиционно при размещении ИТ-оборудования пользователи сталкиваются с такими проблемами, как рассредоточенность аппаратных средств и высокая потребляемая мощность. Решение Huawei основано на предварительно сконфигурированном дизайне «все-в-одном», в нем интегрированы все модули ИКТ для комплекса зданий (вычислительные мощности, хранилище, сеть, источник питания и т. д.) для создания гиперконвергентной аппаратной с ИТ-оборудованием. Даже отдельный шкаф может выступать в качестве центра обработки данных. Такая универсальная конструкция сокращает время развертывания системы на 88%, а общее энергопотребление снижается на 58%.

Сосредоточив свои усилия на двух основных сценариях использования, при разработке продукции для различных отраслей промышленности, например, для энергетики, транспорта и финансов, компания Huawei интегрирует ИКТ с учетом отраслевых тенденций и коммерческих потребностей клиентов. Благодаря новаторским решениям компания обеспечивает успех клиентов в области цифровой трансформации и модернизации.

В нефтегазовой отрасли самой сложной задачей всегда было управление состоянием трубопроводов, начиная от обеспечения их комплексной защиты до высоких затрат на техническое обслуживание, низкой эффективности проверок и мониторинга слепых зон. Разработанная компанией Huawei универсальная система оптических датчиков с инновационными алгоритмами уже используется в системе интеллектуального контроля за состоянием трубопроводов компании Shandong Jihua Gas. Это решение повышает точность выявления рисков до 97% по сравнению с более низким показателем в отрасли, составляющим 83%. После установки решения компания Jihua отметила повышение безопасности рабочих процессов, снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание трубопровода, а также значительный прогресс на пути к цифровому преобразованию.

В транспортной отрасли системы городской железнодорожной связи страдают от низкой пропускной способности, частых потерь пакетов при передаче данных в режиме реального времени и низкой эффективности развертывания системы. В результате внедрение ряда энергоемких систем, в частности, системы предварительной информации о пассажирах, часто откладывается. Разработанная компанией Huawei система беспроводной связи на базе технологии Wi-Fi 6 обеспечивает максимальную пропускную способность до 1,4 Гбит/с для поездов, движущихся со скоростью 160 км/ч. Кроме того, в данном решении реализована быстрая мягкая передача данных в течение 30 мс, что помогает обеспечивать стабильную работу городских железных дорог. За счет своей универсальной архитектуры данное решение отличается простотой развертывания и конфигурации, срок запуска сокращается на 67%.

В финансовой сфере банки сталкиваются с проблемами в виде высокого трафика, низкой скорости обслуживания и обработки данных, вызванных постоянными обновлениями и изменениями в сфере финансовых услуг. Устаревшие центры обработки данных на основе необлачной архитектуры имеют ограниченную пропускную способность. Модули внутренних систем зачастую тесно связаны друг с другом, поэтому центры обработки данных не в силах эффективно поддерживать быстрое развертывание инновационных услуг и рост служебного трафика. Для решения подобных проблем многие банки переходят от традиционной централизованной архитектуры к ее современной распределенной версии. Для того чтобы помочь своим клиентам в финансовой сфере, компания Huawei предлагает традиционным банкам облачную базу для цифровой трансформации, а цифровым банкам — возможность создания собственных платформ с высоким уровнем надежности, запуская крупномасштабное внедрение инноваций в отрасли.

Раскрытие бизнес-потенциала с помощью экологически чистых цифровых технологий: инновации для будущего

По мере восстановления мировой экономики и общества после пандемии промышленная цифровая трансформация наверняка станет драйвером мирового прогресса. Цифровые технологии раздвигают границы и начинают играть все более важную роль в глобальном экономическом развитии.

В завершение саммита компания Huawei предложила внедрить инициативу, направленную на обеспечение экологически безопасного развития с помощью «зеленых» решений на базе ИКТ. Планируется использовать инновационные энергосберегающие технологии в целях повышения энергоэффективности ИКТ и достижения углеродной нейтральности в рамках отрасли. Инициатива охватывает три основных направления: ускорение развития возобновляемых источников энергии, цифровизация управления традиционными источниками энергии и обеспечение экологически безопасного развития бизнеса с помощью цифровых технологий и цифровой трансформации. Конечная цель внедрения данной инициативы — улучшить условия жизни, расширить возможности интеллектуального управления для бизнеса, сделать общество более инклюзивным и экологичным с помощью инновационных цифровых технологий.

В будущем компания Huawei продолжит работу над инновационными решениями для коммерческих организаций и гибкой, экологически чистой инфраструктурой ИКТ с интеллектуальными функциями. Компания намеревается внедрять принципы устойчивого развития с использованием ИКТ, а также расширять сферу использования систем на базе технологии цифровых двойников. Помимо этого, Huawei стремится обеспечить оптимальное качество обслуживания, повысить производительность, ускорить цифровую и экологически безопасную трансформацию различных отраслей, создавая новые преимущества для пользователей совместно со своими клиентами и партнерами.

Выставка MWC Barcelona 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Выставочный стенд Huawei Enterprise под номером 1H50 находится в зале 1 на улице Fira Gran Via. В рамках мероприятия компания Huawei продолжит широко знакомить гостей и участников выставки и своих партнеров с последними тенденциями в отрасли, новыми преимуществами ИКТ для бизнеса, а также механизмами экологически безопасного развития.