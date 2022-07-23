Novelis подписывает соглашение о сотрудничестве с Airbus

Компания Novelis Inc., являющаяся одним из ведущих поставщиков экологически чистого раствора алюминия и мировым лидером в области проката и переработки алюминия, сегодня объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с компанией Airbus, которое позволит наладить более тесное сотрудничество между двумя компаниями и будет способствовать разработке алюминиевых решений для самолетов завтрашнего дня.

Это соглашение, основанное на прочном партнерстве между Novelis и Airbus, ускорит темпы реализации совместных научно-исследовательских программ компаний. Компания Novelis, являющаяся стратегическим поставщиком алюминиевых плит и листов для Airbus, содействует развитию проектирования, материалов и производства воздушных судов с акцентом на экологичность.

«Компания Novelis убеждена в том, что это Соглашение позволит нам в полной мере использовать потенциал циркуляции алюминия как материала, который может быть вторично переработан без потери производительности бесчисленное количество раз, — заявил старший вице-президент и директор по технологиям компании Novelis Филипп Мейер (Philippe Meyer). —Алюминий — идеальное решение, которое сделает новые поколения самолетов легче, позволит использовать новые версии двигателей и сделает производство и цепь поставок самолетов более экономичными и надежными».

Наше стремление стать ведущим поставщиком экологически чистых алюминиевых решений с низким уровнем углеродных выбросов и достичь полной циркуляции может воплотиться в реальность только за счет полномасштабного сотрудничества в рамках производственно-сбытовой цепочки, партнерства с поставщиками, а также с клиентами по всему миру.