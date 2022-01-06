«Новогодние чудеса». Фонд Гуцериева устроил детям-инвалидам настоящий праздник

Настоящий праздник для детей-инвалидов устроил благотворительный фонд «САФМАР», основанный Михаилом Гуцериевым. Фондом реализуется благотворительная программа «Новогодние чудеса», которую в этом году удалось провести даже в наиболее отдалённых населённых пунктах России.

Программой предусмотрено проведение различных праздничных мероприятий, творческих конкурсов с вручением подарков для одаренных детей из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов с диагнозом аутизм, ДЦП и другими тяжёлыми диагнозами, и для оказавшихся в сложной жизненной ситуации детей, которые в силу сложности их заболевания, а также из-за высокого риска заражения COVID-19, не в состоянии присутствовать на обычных празднованиях и утренниках.

Благотворительным фондом «САФМАР» закуплены новогодние подарки – наушники для прослушивания детских развивающих аудиокниг. Волонтерами поздравлены 17 подопечных детей-инвалидов, которым и были вручены подарки. Для детей это стало настоящим новогодним праздником.

Акция проведена благодаря активной помощи Благотворительного фонда помощи детям-инвалидам «Движение вверх».