

Новосибирская область откроет свой стенд на Международной выставке «Россия» 4 ноября.

«Российское могущество прирастать будет Сибирью», — великие слова Михаила Ломоносова. Новосибирская область – ключевой регион как Сибири, так и всей страны. Наука, образование, производство подтверждают разносторонность развития этого края.

Смысловой доминантой стенда выступит витрина достижений Новосибирской области. Самый длинный в России арочный Бугринский мост, Технопарк новосибирского Академгородка, Биотехнопарк, самый большой ледовый дворец за Уралом — «Сибирь-Арена», Новосибирский центр волейбола и другие объекты будут доступны взорам посетителей.

Стенд Новосибирской области разделен на 3 основные зоны – наука, образование, производство.

В зоне образования с 4 ноября каждый желающий сможет поучаствовать в VR-экскурсии и погулять по городу. У участников экскурсии в режиме реального времени будет возможность через интерактивную дверь в Новосибирскую область познакомиться с её жителями, а дети могут отправиться в путешествие по научному центру региона со сказочными героями.

В зоне науки на панелях у большого экрана можно получить всю информацию о развитии области 6 лет назад и в будущем. Научно-технический комплекс Новосибирска является третьим по масштабам по всей России. К наиболее развитым направлениям данной сферы относятся: ядерные исследования, биомедицина и биотехнологии, IT-технологии, приборостроение, машиностроение и энергетика, авиация и космос, и другие.

В зоне производства можно будет увидеть масштабный макет транспортно-логистического комплекса и научно-инновационных объектов, а также витрину достижений региона в различных областях.

Выставка-форум «Россия» — это демонстрация главных достижений страны. Все 89 регионов страны представят свой потенциал на этой площадке с 4 ноября по 12 апреля.