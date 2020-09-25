Новосибирское предприятие «Технодинамики» готово досрочно завершить гособоронзаказ

АО «Новосибирский механический завод «Искра» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех показал отличные результаты по производству капсюлей-воспламенителей. По итогам первого полугодия завод перевыполнил план по гособоронзаказу более чем на 300%.

АО «НМЗ «Искра» — крупнейшее предприятие России, занимающее лидирующие позиции в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах и обработки металлов взрывом.

На предприятии производятся более 100 наименований продукции — средства инициирования и капсюли-воспламенители. В 2019 году предприятие выпустило продукции более чем на 5 млрд рублей. За I полугодие 2020 года объём реализации товаров и услуг превысил 2,1 млрд рублей.

«Новосибирский механический завод «Искра» закрепляет свои лидирующие позиции на российском и мировом рынках, показывая высокую производительность: перевыполнение плана на 300% — это отличный результат. Продукция предприятия пользуется спросом не только в России и бывших странах СНГ, но и поставляется в Швейцарию и Финляндию. Все изделия прошли сертификационные испытания на соответствие требованиям ЕС в немецком в Федеральном Институте Исследований и Контроля Материалов», — отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

«НМЗ «Искра» — одно из стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Мы является одним из крупнейших предприятий региона, сегодня на предприятии трудится более 2,5 тыс. человек. Мы непрерывно ведем исследовательские работы совместно с Сибирским отделением Российской академии наук и другими научно-исследовательскими центрами, понимая важность совершенствования выпускаемой продукции. Имея высокотехнологичное оборудование и высококвалифицированные кадры, предприятие планирует и дальше наращивать объемы и расширять рынки. Уже сегодня «Искра» является одним из крупнейших экспортеров Новосибирской области», – рассказал генеральный директор АО «НМЗ «Искра» Сергей Кондратьев.

Продукция прошла сертификационные испытания на соответствие требованиям ЕС в области взрывчатых материалов в Федеральном Институте Исследований и Контроля Материалов (ВАМ) в Берлине, Германия.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.