Новую книгу «Мой сын идет на войну» выпустил Рубен Григорян

5 декабря в Ереване прошла презентация новой книги писателя, публициста, основателя Армянского музея Москвы Рубена Григоряна «Мой сын идёт на войну».

Новое литературно-художественное издание вышло в московском издательстве «Арт-Волхонка» и уже доступно в книжных магазинах России и Армении.

Презентация нового произведения прошла в торжественно-камерной обстановке отеля Marriott с участием представителей творческих кругов, молодых писателей, публицистов, критиков и других ценителей прозы и творчества автора. Книгу представила издатель, руководитель спецпроектов издательства «АСТ» и «Арт-Волхонка» Наталия Соломадина.

В своем приветствии автор книги подчеркнул важность представить ее в первую очередь на родной земле – там, где сюжет найдет отклик в душе и сердце каждого без исключения соотечественника.

Новая книга Рубена Григоряна развивает тематику предыдущих произведений автора –раздумий о судьбе обыкновенного человека, его чувствах, трагедии несоответствия личных устремлений и внешних обстоятельств, ответственности за национальное наследие и будущее своей страны.

«Мой сын идёт на войну» – это рассказ, в котором автор описывает простого гражданина своей страны, его переживания, сомнения, размышления и преданность Отчизне. Герой проходит через страшные испытания, но никакие события и потери не могут повлиять на его веру в справедливость и отношение к Родине.

Отец, гражданин, солдат – герой проходит все ужасы войны, видит множество смертей, предательство, унижение, неблагодарность власть предержащих и простых людей, теряет единственного сына. Но всё же он понимает, что каждый сам делает свой выбор, и его выбор – сражаться за свой дом, за свою землю, за своё наследие и быть готовым платить самую высокую цену – отдавать жизни живущих на этой земле людей и смириться с гибелью самого дорогого и близкого человека – своего сына. Автор вовлекает в повествование читателя, заставляет его чувствовать себя участником событий, сопереживать. Он ставит практически неразрешимую задачу – сделать выбор между отчизной и родным сыном и в ходе повествования приводит героя к пониманию, что в его сердце не должно быть обиды, ведь в жизни нет ничего дороже родной земли.

Рубен Григорян в новом произведении продолжает классическую тему выбора и в ходе повествования еще раз показывает, что каждый волен выбирать сам – жить достойно и быть достойным поклоняться могилам своих предков или отказаться от причастности к вековым традициям, наследию предков и исчезнуть во времени.

Рубен Григорян: «Чего стоит народ, который не может защитить свое наследие…».

Книга «Мой сын идет на войну» доступна в крупнейших московских книжных магазинах «Московский дом книги» и «Москва», сети «Библио-Глобус», а также в интернет-магазинах «Лабиринт», My-shop.ru, book-stock.ru. В Ереване книгу можно приобрести в магазинах «Букинист», «Зангак», «Дом русской книги».

ОБ АВТОРЕ:

Рубен Цолакович Григорян – общественный деятель и меценат, инициатор и основатель Армянского музея Москвы, почетный строитель России.

Автор книг «И помнится мне…» (Москва, 2017 г.), «Маленький мальчик» (Москва, 2018), «Я сегодня делаю свой шаг» (Москва, 2020 г.), «Мой сын идет на войну» (Москва, 2021 г.), а также целого ряда статей на общественно-политическую тематику современной истории Армении.

Как писатель и публицист Рубен Григорян громко заявил о себе в период перехода к эпохе цифровизации и становления идеологии новой информационной среды, диктующей изменившиеся форматы общественных отношений и заставляющей задуматься о трансформации ценностей.

В своих произведениях Рубен Григорян отражает значительные события последнего десятилетия, затрагивает проблемы современности и апеллирует к общечеловеческим ценностям. В его статьях и выступлениях можно найти редкие эпизоды новейшей истории, которые в избыточном информационном потоке могут пройти мимо внимания читателя. Часто именно такие фрагменты являются важнейшими вехами для понимания настоящего и, возможно, определяют развитие и будущее нашего общества.

Рубен Григорян — автор, который в своей публицистике не боится поднимать острые темы и выступать с альтернативой точкой зрения в вопросах геополитики, общественного развития, национального и культурного наследия.

Деятельность и проекты по сохранению исторических и культурных ценностей говорят о Рубене Григоряне, как о человеке, который стремится сохранить и преумножить ценности, определяющие духовность нации и будущее следующих поколений. И в этом он принципиален и бескомпромиссен. Его позицию наглядно иллюстрируют слова главного героя рассказа «Мой сын идет на войну»: «Чего стоит народ, который не может защитить свое наследие». Проекты Рубена Григоряна характеризуют степень его социальной ответственности и ставят на один уровень с известными предпринимателями, деятельность которых широко известна и признана обществом.

В качестве автора художественной литературы Григорян показывает себя как чувственный и сентиментальный писатель. Выводя на первый план отдельные детали, заостряя подтексты, разворачивая сюжет, автор раскрывает внутренний мир, показывает характер героя, его индивидуальность и стремление к возвышенному. В своих произведениях Рубен Григорян подчеркивает уникальность героя, которая не зависит от занимаемого места в обществе, и вместе с читателем ищет ответы на вопросы, которые ставит жизнь, переживает душевные муки от понимания несовершенства мира, принимает невозможность найти однозначные решения, определить смысл жизни.

Новый рассказ Рубена Григоряна «Мой сын идёт на войну» развивает тему испытаний в процессе становления героя, размышлений о судьбах Родины, преданности Отчизне и непоколебимой вере в справедливость. Читатель может увидеть в нем продолжение предыдущего рассказа автора «Маленький мальчик». Пронзительная история бескорыстной любви маленького мальчика к миру и к своему отцу, любви отца к своему сыну, любви мужчины и женщины в рассказе «Мой сын идет на войну» перерастает в повествование о тяжелых испытаниях, которые выпадают на долю главного героя и заставляют его принять неизбежное, сохранив преданность родной земле, веру и человечность. В новой книге мы видим уже знакомый по прошлым произведениям образ автора — яркий, неповторимый, с ранимой, открытой читателю душой: «Мужество. Вот что мне нужно как никогда. Всем нам нужно мужество».