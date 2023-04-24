Новые данные показывают, что несмотря на рост цен, потребители по всему миру все чаще выбирают продукцию в экологичной упаковке

Новые данные компании Trivium Packaging показывают, что спрос на продукты в экологичной упаковке продолжает расти как никогда ранее, с ростом количества потребителей, которые стали заботиться об окружающей среде.

Отчет о «зеленых» покупках Buying Green Report 2023, выпущенный в связи с Днем Земли, показывает, что, несмотря на существенный рост потребительских цен из-за глобальной инфляции, потребители все чаще готовы больше платить за продукцию в экологичной упаковке. В целом, 82% респондентов были бы готовы платить больше за экологичную упаковку, что больше на четыре пункта, чем в 2022 году, и на восемь пунктов с 2021 года. Это свидетельствует о том, что даже при ухудшении экономической ситуации потребители придают большое значение решению проблем, связанных с окружающей средой. Еще большую готовность показывают молодые потребители (18–24 года) — 90% из общего числа.

Сейчас потребители задумываются о том, какое влияние их покупки оказывают на окружающую среду, и большинство из них уже внедрили в свою повседневную жизнь практики, применяемые в сфере устойчивого развития; две трети потребителей считают себя экологически сознательными. 63% потребителей теперь реже покупают продукцию с упаковкой, наносящей вред окружающей среде, что на 6 пунктов больше по сравнению с прошлогодним опросом. И их намерения находят отражение в их действиях: 71% уже занимается многоразовым использованием предметов (а 80% заинтересованы в приобретении многоразовой упаковочной продукции для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду), в то время как более половины занимаются сокращением пищевых и упаковочных отходов.

В частности, если говорить об экологичной упаковке, 71% потребителей активно выбирают продукцию исходя из фактора экологичности ее упаковки. Интерес к покупке продукции в экологичной упаковке возрос с 2022 года, особенно среди молодых потребителей и людей с высокими доходами. 59% ищут на этикетке информацию о переработке и экологичности, но при этом 46% говорят, что самым большим препятствием для покупки была непонятная маркировка на упаковке.«В этой сфере нас есть большая возможность помочь потребителям лучше понимать экологические заявления, — сказала Дженни Вассенаар (Jenny Wassenaar), директор по устойчивому развитию компании Trivium Packaging. — Данные в отчете Buying Green Report за этот год показывают, что потребители ищут больше информации, чем когда-либо ранее, для более глубокого понимания того, что касается экологически безопасной упаковки. Задача компании Trivium заключается не только во внедрении принципов устойчивого развития на всех уровнях нашего бизнеса, но и в информировании потребителей о том, что они покупают, и о влиянии их покупки».

«Данные отчета Buying Green Report за этот год убедительно доказывают, что переход на экологичную упаковку — это не только правильное решение для защиты окружающей среды, но и правильное решение для бизнеса, — заявил генеральный директор компании Trivium Packaging Майкл Мейпс (Michael Mapes). — Очевидно, что потребители прокладывают путь к достижению устойчивого развития в будущем, и предприятия должны к ним прислушиваться, потому что внешние факторы, такие как экономика, не влияют на спрос у покупателей, осознающих важность экологических проблем. Покупатели смотрят на общую картину — выживание нашей планеты. Потребители отказываются от вредной упаковки и переходят к экологически безопасным и пригодным для вторичной переработки вариантам, таким как металлическая упаковка».

Отчет Buying Green Report 2023 основан на опросе более 9000 потребителей в Европе, Северной и Южной Америке, в ходе которого изучались ценности участников и их поведение, связанное с использованием экологичной упаковки в условиях меняющегося мира. Четвертый ежегодный отчет дает представление о тенденциях потребительского поведения во всем мире, в зависимости от возраста, дохода и региона.