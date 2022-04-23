Новые информационные ресурсы о раке для жителей Украины от NCCN

Национальная сеть многопрофильных онкологических учреждений — некоммерческая организация, работающая в Соединенных Штатах, — предоставляет бесплатные рекомендации по лечению рака с учетом потребностей пациентов, чтобы помочь украинцам с онкологическими заболеваниями получить наилучшее доступное медицинское обслуживание

Национальная сеть многопрофильных онкологических учреждений (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®) — альянс ведущих онкологических центров США, миссия которой заключается в повышении качества онкологической помощи по всему миру. В рамках этой поддержки NCCN предоставляет бесплатные информационные рекомендации по лечению рака.

«Мы искренне переживаем за народ Украины, — заявил глава NCCN доктор Роберт Карлсон (Robert W. Carlson). — Нынешняя ситуация не только угрожает непосредственной безопасности людей, но и значительно затрудняет предоставление необходимой медицинской помощи, включая важнейшую онкологическую помощь. Мы надеемся, что эти рекомендации по лечению на украинском языке помогут пациентам, их опекунам и врачам в это трудное время».

Ресурсы NCCN включают 14 недавно переведенных Рекомендаций NCCN для пациентов (NCCN Guidelines for Patients®), содержащих полезную, научно обоснованную, экспертную информация по следующим 8 направлениям в области лечения рака:Рак молочной железы (протоковая карцинома in situ (DCIS), инвазивная и метастатическая); Рак шейки матки, Рак толстой кишки; Психологическое здоровье; Рак головы и шеи (носоглотки, полости рта и ротоглотки); Рак легких (ранний и метастатический); Лимфомы (диффузные В-крупноклеточные лимфомы, ДВККЛ); Рак предстательной железы (ранний и прогрессирующий).

Англоязычные версии этих рекомендаций для пациентов основаны на Клинических рекомендациях NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®), которые являются признанным стандартом стратегии и подходов в онкологии, а также наиболее основательными и регулярно обновляемыми клиническими рекомендациями, доступными в какой-либо области медицины. Версии для пациентов представлены в удобном для чтения формате при финансовой поддержке NCCN Foundation® с тем, чтобы помочь пациентам лучше понять, какая онкологическая помощь им необходима, особенно при пересечении географических границ и получении медицинской помощи в разных условиях.

«Еще тяжелее приходится раковым больным, у которых есть дополнительные неотложные медицинские проблемы, — заявила доктор Неля Мельничук (Nelya Melnitchouk) из Global Medical Knowledge Alliance (GMKA). — Эта информация на украинском языке поможет раковым больным и их врачам понять, на каком этапе лечения они находятся и как адаптировать дальнейшие действия в меняющихся обстоятельствах».

«NCCN присоединяется к многочисленным организациям по всему миру, отозвавшимся на призыв поддержать украинских раковых больных, их врачей и их семьи, — заявил глава организации European Cancer Organisation (ECO) Майк Моррисси (Mike Morrissey). — Мы собрали переводные ресурсы из множества различных медицинских и пациентских организаций в одном месте на сайте onco-help.org, чтобы люди, нуждающиеся в этой информации, могли получить к ней быстрый и удобный доступ».

Ресурсный сайт NCCN опирается на многолетнюю работу и текущие партнерские отношения по всему миру, а также предоставляет адаптированные и стратифицированные версии рекомендаций по лечению онкологических заболеваний, которые могут помочь медицинским работникам определить варианты лечения для обеспечения наилучших возможных результатов в условиях ограниченных ресурсов или конфликтов, а также других уникальных региональных проблем.