Новые люди против снега и льда

Зима — сезон повышенного травматизма. Статистики утверждают, что причиной 15 % временной утраты трудоспособности являются последствия падений на льду. Перед гололёдом все равны – и стар и млад. Даже короткая прогулка по скользкому тротуару может окончиться падением, ушибами, вывихами и переломами.

Особенно тяжело семьям с маленькими детьми и людям старшего возраста, людям с ограниченными возможностями здоровья.

Ежедневно к Новым людям поступают жалобы о том, что улицы и дворы превратились в тропу препятствий. Мы пишем десятки обращений, чтобы ситуация исправилась. И решили помочь не только словом, но и делом. В эти дни сторонники Новых людей в Кузбассе раздавали жителям Новокузнецка противогололёдные реагенты. Всего мы раздали более 200 пакетов.

Мы и дальше будем помогать жителям нашего города. Если ваш район также превратился в сплошную наледь — напишите нам, и мы поможем.

Вместе мы сделаем жизнь в Кузбассе лучше, ведь #людиважнее.