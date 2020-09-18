Новые модели ŠKODA завоевали лидирующие позиции в линейке марки

Группа автодилеров ŠKODA WAGNER подвела итоги полугодовых продаж ŠKODA KAROQ и трехмесячной реализации нового лифтбека RAPID.

RAPID по итогам трех месяцев продаж в петербургских автосалонах группы занял первое место среди всех моделей производителя. Доля лифтбека в общем объеме реализации автомобилей ŠKODA составила за этот период 47%.

Городской кроссовер KAROQ, в свою очередь, за полгода присутствия на российском рынке занял около 20% в продажах ŠKODA WAGNER. Его доля оказалась даже чуть выше, чем у внедорожника KODIAQ.

Средняя стоимость нового RAPID составила около 1,1 млн. рублей, а KAROQ – 1,7 млн. рублей. Самыми популярными комплектациями у кроссовера стали Ambition и Style, которые были доступны с момента старта продаж. У RAPID наиболее востребованным вариантом у покупателей оказался самый дорогой – Style.

— Изменения у RAPID оказались удачными – у автомобиля стало больше опций, что дало ему преимущество по сравнению с конкурентами в своем сегменте. KAROQ также был воспринят аудиторией очень тепло. Многие ждут расширения возможностей при выборе комплектаций модели – разнообразие в выборе моторов и коробок передач, появление дизельной версии, матричные фары и фаркоп в экстерьере, а также электропривод сидений, беспроводную зарядку и другие опции внутри салона, — говорит директор направления ŠKODA ГК WAGNER Евгений Кувалдин.

Около половины продаж нового RAPID и KAROQ пришлось на кредитные сделки. В 70% случаев автомобили приобретали по программам трейд-ин.

Дополнительная информация:

ŠKODA WAGNER – официальный дилер автомобилей ŠKODA в Санкт-Петербурге с 2006 года. Компания управляет сетью из трех автосалонов чешской марки (Пулково-Авто, Неон-Авто, Таллинский-Авто) общей площадью более 11000 кв. м.

В 2019 году в автосалонах ŠKODA WAGNER было продано более 2600 автомобилей чешской марки, что на 9% больше показателя 2018 года.

В 2018 году дилерский центр «Пулково-Авто» занял второе место по объему продаж среди всех автосалонов марки в Петербурге и девятое место в рейтинге лучших дилеров ŠKODA в России.