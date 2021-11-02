Новые решения проблем воспаления глаза

В какой-то момент почти каждый испытывает неприятное чувство, когда глаза становятся слишком сухими. Но когда ваши глаза кажутся сухими и песчанистыми каждый день – в результате старения, основных заболеваний, долгих часов просмотра экрана, ношения контактных линз или по неизвестной вам пока причине – это больше, чем временное раздражение. С высокой долей вероятности, это постоянная проблема, вызванная заболеванием глаз, которая может вести к потере зрения и требует лечения.

Проблема «сухого» глаза стала одной из ключевых тем на состоявшейся в Москве Всероссийской конференции с международным участием «Воспаление глаза».

Организаторами значимого в области офтальмологии события выступили ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России и Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России».

Впервые за десятилетие в рамках конференции удалось объединить усилия ведущих ученых и практиков, занимающихся проблемами воспаления глаза, которые охватывают все структуры глазного яблока и затрагивают всех специалистов – как амбулаторного звена, так и работающих в стационаре.

Особый интерес практиков вызвала представленная на конференции инновационная разработка российских ученых – протектор эпителия роговицы под названием СФЕРО®око. Уникальная композиция для клеточных технологий применяется в тканевой инженерии и регенеративной медицине для воспроизводства организмом здоровых клеток. Как убедились медики, этим методом можно восстанавливать эпителий роговицы глаза.

В рамках конференции «Воспаление глаза» участники мероприятия получили детальный обзор препарата СФЕРО®око для применения его при различных офтальмологических заболеваниях.

На расположенном в Подмосковье специализированном научно-производственном предприятии «Биомир Сервис» организован выпуск протектора эпителия роговицы СФЕРО®око в стрип-монодозах. Это делает использование препарата возможным и удобным даже в домашних условиях.

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