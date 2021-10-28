Новые шины KAMA Quadro ATM обеспечат потребности в шинах вездеходы и комплектацию квадроциклов российских производителей

Шинный бизнес группы «Татнефть» KAMA TYRES приступил к опытному производству шин для квадроциклов – KAMA Quadro ATM. Первая модель выполнена в типоразмере 25х8-12, в разработке находятся девять типоразмеров шин с диаметром от 12 до 14 дюймов, еще девять дополнят линейку в течение следующего года.

Рисунок протектора шины создан специально для движения по пересечённой местности и бездорожью, о чем свидетельствует аббревиатура в названии модели (ATM – All Terrain Model). Он обеспечивает отличную проходимость по грязи и снегу, а также удобство использования в полевых условиях. Конструкция и специальный состав резиновой смеси гарантируют высокую надежность, а повышенный уровень самоочищения шины положительно сказывается на тяговых показателях.

Разработку новой линейки шин для квадроциклов или мотовездеходов выполнил Научно-технический центр «Кама». В процессе работы над KAMA Quadro ATM применялись последние цифровые технологии, в том числе виртуальный аналог шины. Перед тем, как была произведена опытная шина, ее цифровой двойник прошел многочисленные тесты при помощи компьютерного моделирования.

Далее, перед тем как начать серийное производство, опытный образец должен выполнить программу стендовых и дорожных тестов на надежность. Первая партия шин уже в ближайшее время поступит для опытно-промышленных испытаний в подразделения «Татнефти», которые эксплуатируют внедорожный спецтранспорт.

До конца 2021 года планируется наладить производство двух типоразмеров шин — к уже выпущенной KAMA Quadro ATM 25х8-12, предназначенной для передней оси, начнет производиться шина размером 25х10-12 – для задней.

Когда освоение всей линейки будет закончено, предполагается выпускать более 30 тыс. шт. шин в год. Они обеспечат потребности Группы «Татнефть» в шинах для вездеходов, используемых на нефтяных разработках, а также пойдут на комплектацию российских производителей квадроциклов и вторичный рынок.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/