Новый CIO: звезда Джейсон Момоа станет руководителем острова Yas Island Abu Dhabi

Yas Island Abu Dhabi — наиболее популярное туристическое направление в мире для отдыха и развлечений назначает Джейсона Момоа на должность нового руководителя острова. Американский актер Джейсон Момоа возьмет на себя обязанности комика Кевина Харта, который объявил об окончании своего правления на должности руководителя острова Яс в начале этого года.

В новом видеоролике-анонсе на фасаде отеля W Hotel зажигаются огни, чтобы поприветствовать Джейсона в качестве нового руководителя Yas Island Abu Dhabi, и Джейсон непринужденно, но в то же время грандиозно прибывает на сапборде, объявив о том, что призвание привело его к этой «фантастической работе». В своем первом выступлении в качестве руководителя острова Яс Джейсон Момоа с нетерпением ожидает возможности продемонстрировать поклонникам, как они могут # LiveItUpLikeMomoa.

Лиам Финдли, генеральный директор Destinations Miral, заявил следующее: «Мы рады назначить голливудскую звезду Джейсона Момоа на должность нового руководителя острова Yas Island Abu Dhabi. После прощальной кампании Кевина Харта мы получили многочисленные отзывы, и мы рады представить очередную историю успеха для поклонников. Yas Island Abu Dhabi продолжает развлекать гостей, предлагая лучшие в своем классе впечатления и развлечения, которые привлекают многочисленных посетителей со всего мира, мы с нетерпением ждем в ближайшие дни прибытия Джейсон Момоа в качестве новейшего руководителя острова».

Джейсон Момоа, несомненно, доставит на остров Яс свой инфекционный энтузиазм и энергию на 110%. Вас ждут приключения в Yas Waterworld Abu Dhabi и самые быстрые в мире американские горки в Ferrari World Abu Dhabi, это станет первым из многочисленных моментов Yas Marina Circuit пандемии Момоа. https://mma.prnewswire.com/media/2061326/Yas_Island_Momoa_Arrival.mp4

